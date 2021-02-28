Diyabet hastalarına su diyeti uyarısı: Sakın yapmayın!

Su diyeti, son dönemlerde popülerliği giderek yükselen ve ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu’nun uygulamasıyla da daha çok araştırılan bir diyet haline geldi. Bu diyetin sağlıklı olup olmadığı yönünden tartışmalar devam ederken Beslenme ve Diyet uzmanı Evnur Saray, önemli uyarılarda bulundu. Su diyetinin 1950’li ve 1960’lı yıllardan popüler olduğunu belirten Evnur Saray, “Burada sadece su ile bir günü geçirmek mümkün. Hızlı kilo verdirdiği için insanların daha çok yapmak istediği bir diyet. 2 ila 3 litre arasında su tüketiyorlar belki 4 litreye kadar bunu çıkarabiliyorlar. Hatta 7 günlük, 10 günlük şeklinde kişilerin kendi aralarında ayarladıkları süreler de var. Ama bu sürede sadece su tüketiliyor, hiçbir şekilde katı besin yok” dedi.

“DİYABETİ OLAN KİŞİLERE KESİNLİKLE ÖNERMİYORUZ”

Su diyetinin kısa sürede çok yüksek oranda kilo vermeyi sağladığını ancak zararlarının uzun vadede ortaya çıktığını anlatan Evnur Saray, “Bu diyet kas ve su kaybına neden olduğundan önermiyoruz. Verilen kiloların çoğu kas ve sudan gittiği için diyeti bıraktıktan sonra kişinin eski haline dönüşü çok kolay oluyor. Hatta kilolar fazlasıyla geri geliyor. Hatta bazı hastalıklarda özellikle diyabeti olan kişilere kesinlikle bu tarz bir diyeti önermiyoruz. Çünkü ani kan şekeri düşüşleri ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Bu diyeti son zamanlarda bizlere çok fazla soran danışanlarımız da var” diye konuştu.