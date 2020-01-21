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  4. Diyabet hastalarına tavsiyeler

Diyabet hastalarına tavsiyeler

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.01.2020 12:42 | Son Güncelleme

Türkiye’de 6 milyona yakın insan diyabet yani şeker hastalığı ile mücadele ediyor.

Diyabet hastalarına tavsiyeler

Türkiye’de 6 milyona yakın insan diyabet yani şeker hastalığı ile mücadele ediyor. Çağın hastalığı olan diyabetin sebepleri arasında obezite, enfeksiyonlar, hatalı beslenme ve uzun süre ilaç kullanımı en önemli nedenler arasında gösteriliyor.
Diyabet hastalığının diyet tedavisi ile önlenebileceğini söyleyen Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Melisa Karakaş, “Diyabet hastalarında diyet tedavisinin amacı; kan şekeri kontrolünü sağlayarak diyabetin yan etkilerini önleyerek veya geciktirerek yaşam kalitesini yükseltmektir. Bunun için açlık kan şekerinin 70 -110 mg/dL, tokluk kan şekeri 140 mg/dL altında olması istenir. Bu değerlerin üzeri insan sağlığı için tehlikelidir. Bu değerleri yeterli ve dengeli beslenme ile sağlamak çok kolaydır” diyerek tavsiyelerde bulundu.
İşte Beslenme ve Diyet Uzmanı Melisa Karakaş’tan diyabet hastalığını önleyecek tavsiyeler:
" - Basit şeker tüketimini azaltın: Şeker, bal, pekmez, reçel, çikolata, şekerleme, meşrubat, gazlı içecekler, hazır meyve suları gibi basit karbonhidratlar kan şekerini hızlı yükselttiği için mümkün olduğunca daha az tüketilmelidir.
- Posa tüketimini artırın: Her ana öğününüzün yanında mutlaka salatanız olsun, beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği veya tam buğday unundan yapılmış ekşi maya ekmeğini tüketebilirsiniz. Haftada üç gün kuru baklagil tüketmeyi unutmayınız. Meyveleri meyve suyu olarak tüketmek yerine kabuklu bir şekilde tüketebilirsiniz.
- Doymuş yağ tüketimini azaltın: Yapılan araştırmalara göre diyette doymuş yağların yerine doymamış yağların kullanılması daha yararlı görülmektedir. Tekli doymamış yağ asitleri özellikle zeytinyağında çoktur. Bu nedenle yemeklerin tereyağı, kuyruk yağı gibi doymuş yağlar yerine zeytinyağında hazırlanması daha iyi olacaktır. Yemekleri kızartma yerine fırında, buğulama veya haşlama yapabilirsiniz.
- Baharatların gücünden faydalanın: Tarçın, vanilya ve hindistan cevizi tatlı hissi verdiği için şeker ihtiyacınızı azaltır. Aynı zamanda tarçın hem kan şekerinizi azaltarak hem de kan kolesterolünü de düşürmenize yardımcı olur.
- Tuz tüketimini azaltın: Diyabet hastalarının hipertansiyonu olmasa bile tuzu azaltmaları gerekmektedir. Tuz oranı yüksek gıdalar böbreklerde glukozun (şekerin) geri emilimini arttırır. Böylece kan şekerinizi yükseltmiş olursunuz. Salam, sucuk, sosis gibi tuz oranı yüksek gıdalar tüketmeyiniz. Eğer bunlar olmadan kahvaltı yapmam diyorsanız, 15 günde bir tüketebilirsiniz.
- Ara öğün yapın: Aç olduğunuz durumlarda normalde bir öğünden çok daha fazlasını tüketebilirsiniz. Bu nedenle öğün atlamamaya özen gösterin, üç ana ve üç ara öğün şeklinde günlük planınıza dikkat edin. Ara öğünlerimiz, ana öğünlerimizden 2-2.5 saat önce veya sonra olmalıdır. Böylece ana öğüne daha tok girip daha az kalori almış olursunuz. Genelde yapılan bir diğer hata meyvelerin ara öğünlerde tek başına tüketilmesidir. Unutmayın meyveler tek başına kan şekerinizi yükseltir. Bu durumu önlemek için her meyvenin yanına süt, yoğurt, ayran gibi protein içeriği yüksek besinler tüketebilirsiniz. Diyabet şekerin sıfırlanması demek değildir. Çok ufak miktarda ve seyrek olarak tatlı tüketilebilirsiniz. Yavaş ve tadına vararak yerseniz az miktarda yiyerek tatlı isteğinizi de gidermiş olursunuz. Genellikle baklava, tulumba gibi hamur işi tatlılar yerine kazandibi, muhallebi, sütlaç gibi sütlü tatlılar tüketebilirsiniz.
- Fiziksel aktivenizi artırın: Haftanın her günü olmasa da en az üç gün, 45 dakika spor yapabilirsiniz. En verimli olan spor, kahvaltıdan yarım saat sonra yapılan fiziksel aktivitedir. Örneğin bir yere araba ile gitmek varken siz yürümeyi tercih edebilirsiniz, evinizde asansör varsa merdivenleri tercih etmeniz gün boyu yapılan fiziksel aktivitenizi artırmanızda yardımcı olur."

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