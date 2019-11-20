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Diyabet hastalarından en tatlı hatıra ormanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 12:33 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Ayvalık Devlet Hastanesi Diyabet Servisi, 21'inci yüzyılın sağlık krizi diyabetle ilgili farkındalığı arttırmak için hatıra ormanı oluşturdu.

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık Devlet Hastanesi Diyabet Servisi, 21'inci yüzyılın sağlık krizi diyabetle ilgili farkındalığı arttırmak için hatıra ormanı oluşturdu. Diyabet hastalarının diktiği fıstık çamı fidanları, Türkiye’nin en tatlı hatıra ormanı olacak.
Ayvalık’ta ilk kez gerçekleştirilen etkinlikte, kentte yaşayan diyabet hastaları fidan dikti. Şeker’e atıfta bulunarak ‘En tatlı Hatıra ormanı’ adı verilen orman için Ayvalık Diyabet ailesi, 30 fıstık çamı fidanını toprakla buluşturdu. Diyabet Haftası etkinliği olarak planlanan etkinliğe Ayvalık Devlet Hastanesi Müdürü Abdullah Alkan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gönül Ayata, Diyabet Eğitim Hemşiresi Sevgi Duman, Afet Planlama Sorumlusu Nilay Yoldaş, hastane personeli ve vatandaşlar katıldı.
Etkinliği organize eden Diyabet Eğitim Hemşiresi Sevgi Duman konuyla ilgili olarak yaptığı bilgilendirmede, “Diyabet, 21'inci yüzyılın sağlık krizi. Net sayı veremiyorum ama günlük gelen 15 hastanın 3’ü yeni tanı olarak değerlendiriliyor. Ayda 40-50 yeni tanı hastanın yanı sıra bir de bilmeyenler yani gizli diyabet hastaları var. Geçen hafta Diyabet Haftası'ydı. Hastalarımızla çam fidanı dikmek istedik, hava yağışlıydı, bugüne erteledik. Amacımız farkındalık yaratmak. Diyabeti nasıl yöneteceğimizi onlara öğretmek. Bilgi edinmeye hakları var. Biz onlara iki yol sunuyoruz. İster dikenli yoldan, ister güllü yoldan giderler. Öğrenmek hakları. Hastanede kuvvetli bir diyabet ekibimiz var” dedi.
Diyabet hastası Yusuf Pehlivan, “Emekli öğretmenim. Diyabet hastasıyım. Sürekli Sevgi hemşirenin açtığı kurslara katılıyorum. Burada bir diyabet ormanı açılacak. Ağaçlarımız olacak. Onları sulayacağız. Hem hastalara hem çocuklara örnek olacak” diye konuştu.
Gülsüm Karaca ise, “Bu programa katılmaktan memnunum. Bilinçleniyoruz. Bu şekilde bazı şeyleri sıkıntısız atlatacağıma inanıyorum. Bu fidanların yeşermesinin benim için çok önemi var” dedi.

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