Diyabet hastasının yardımına ekipler yetişti

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan diyabet hastası, ekiplerin yoğun çabasıyla hastaneye götürüldü.

İlçe merkezine 35 kilometre mesafede yolu kardan kapanan Kazan köyünde yaşayan diyabet hastası 52 yaşındaki Daveti Tarla rahatsızlanınca, yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Karla mücadele ve sağlık ekipleri, kar kalınlığının bir metreye ulaştığı bölgede güçlükle köye ulaştı.

Sağlık personelinin müdahalesinin ardından yola çıkan ekiplerin paletli ambulans aracı kara saplandı.

Ekipler aracı bulunduğu yerden çıkartarak Tarla'yı 6 saatlik çalışmanın sonucunda Yüksekova Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Lokman Tarla, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının iki üç gündür hasta olduğunu belirterek, "Babamın rahatsızlığı dün gece arttı. Karla mücadele ve sağlık ekiplerini aradım. Yolumuz kapalıydı. Ekipler geldi ve hastamızı aldı. Allah razı olsun." dedi.

Bu arada kar ve tipiden yolda mahsur kalan öğretmenleri taşıyan minibüs, karla mücadele ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

