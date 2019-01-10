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Diyabet hastasının yardımına ekipler yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 09:31 | Son Güncelleme

Hakkari'de yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan diyabet hastası, ekiplerin yoğun çabasıyla hastaneye götürüldü

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan diyabet hastası Kinyas Arslan, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Keçili köyünde aniden fenalaşan diyabet hastası 50 yaşındaki Arslan yol kapalı olduğu için hastaneye götürülemeyince, yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık ekipleri, kardan kapalı yolda araçlarıyla ilerleyemediği için durumu İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliğine bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen karla mücadele ekipleri bölgeye gelerek kapalı yolu açtı.

Uzun uğraşlar sonucu köye ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalesini evde yaptığı hastayı paletli ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hasta yakını Ali Rıza Arslan, yol kapalı olduğu için Kinyas Arslan'ı hastaneye götüremediklerini anlatarak, "Sağlık ekipleri gelene kadar doktorların yönlendirmesiyle hastaya müdahale ettik. Sonra sağlık ekipleri geldi. Ekiplere çok teşekkür ediyorum." dedi.

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Diyabet Hastası Hakkari kapalı yol kar Yüksekova

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