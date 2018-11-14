"Diyabet her 6 saniyede 1 kişinin hayatını yok ediyor"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Diyabet Federasyonu raporuna göre, küresel sağlık harcamalarının yüzde 12'si diyabete harcanıyor ve her 6 saniyede 1 kişi diyabet hastalığı nedeniyle hayatını kaybediyor.

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü'nden, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl milyonlarca insan diyabet nedeniyle ya sağlık sorunları yaşıyor ya da hayatını kaybediyor.

Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yayımladığı rapora göre, 2015 yılında 11 yetişkinden 1'i diyabet hastalığına yakalandı.

Küresel sağlık harcamalarının yüzde 12'sinin diyabete harcandığını ve her 6 saniyede 1 kişinin diyabet hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koyan rapor, 2040 yılında 10 yetişkinden 1’inin diyabet hastası olacağına ve diyabet ile ilişkili hastalıkların sağlık harcamalarının 802 milyon dolarını aşacağına dikkati çekiyor.

Türkiye’de 2010 yılında diyabet, hipertansiyon, obezite ve endokrinolojik hastalıklar üzerine yapılan çalışmaya göre, Türk erişkin toplumunda diyabet görülme sıklığı yüzde 13,7 olarak saptandı. 2014 yılında ise Türkiye'de diyabet görülme oranı yüzde 14,7 olarak belirlendi.