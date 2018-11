Diyabet nedir? Diyabet belirtileri nelerdir? Diyabet tedavisi nasıl olur? Diyabetle baş etmek için neler yapılmalı?

Halk arasında ‘şeker hastalığı’ olarak bilinen diyabetin görülme sıklığı, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı gibi sebeplerle hızla artıyor. Yapılan çalışmalara göre 2035 yılında dünyada 600 milyona yakın diyabet hastası olması bekleniyor. Türkiye’de 7 milyonun üzerinde diyabet hastası bulunuyor ve yaklaşık 3 milyon kişi ise diyabetli olduğundan haberdar değil. Rakamlar ürkütücü olsa da aslında diyabet hastalığından korunmak yaşam tarzında yapılacak düzenlemelerle mümkün olabiliyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Fevzi Balkan, “14 Kasım Dünya Diyabet Günü” öncesinde, diyabetten korunmak adına önemli tavsiyelerde bulundu.

20 YAŞ ÜZERİ HER 7 KİŞİDEN BİRİ DİYABETLİ



Görülme sıklığı gün geçtikçe artan diyabet, günümüzde dünyada 382 milyon kişide bulunmaktadır. Ayrıca 316 milyon pre-diyabet (gizli şeker) hastası vardır. Ülkemizde diyabet ve diyabete bağlı gelişen sağlık problemleri önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye’de her 100 kişiden 14’ünde şeker hastalığı, her 100 kişiden 12’sinde gizli şeker bulunmaktadır. Diyabet görülme sıklığının obezitenin artışına paralel olarak hızla arttığı ve 20 yaş üzeri her yedi kişiden birinin diyabetli olduğu bilinmektedir. Yapılan çalışmalara göre, son 12 yılda diyabet sıklığı ülkemizde yüzde 90, obezite (şişmanlık) oranı ise 12 yılda yüzde 44 artmıştır. Bunun en büyük nedeninin hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme ve obezitedeki artış olduğu bilinmektedir.