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'Diyabet, Türkiye'de en yaygın görülen hastalıkların başında geliyor'

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.11.2018 17:32 | Son Güncelleme

DÜNYA Diyabet Günü nedeniyle düzenlenen seminerde konuşan VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan, diyabet hastalığının Türkiye'de en yaygın görülen hastalıkların başında geldiğini söyledi.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- DÜNYA Diyabet Günü nedeniyle düzenlenen seminerde konuşan VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan, diyabet hastalığının Türkiye'de en yaygın görülen hastalıkların başında geldiğini söyledi.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında VM Medical Park Bursa Hastanesi, diyabet semineri düzenledi. Hastanenin seminer salonunda halka ve hastalara açık etkinlik öncesinde konuşan VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan, diyabetin Türkiye'de en yaygın hastalıkların başında geldiğini söyledi. 2040 yılına kadar diyabetin bu hızla artmaya devam etmesi durumunda, Türkiye'nin dünyada bu hastalığın en yaygın görüldüğü 10 ülkeden biri olmaya aday olunduğunu belirten Arslan, "Toplumsal sağlığımız için bu kadar önemli bir konuda hastanemizde toplumun farkındalığını artırmak, bu tehlikenin önemine vurgu yapmak için bugün sosyal sorumluluk projesi kapsamında diyabet semineri düzenledik. Geniş katılımlı hastanemizde değerli uzmanların endokrinoloji uzmanlarının, cerrahların bulunduğu diyabet semineri halkımıza açık, katılım da oldukça iyi. Hastanemiz diyabet tedavisinde Bursa'daki en güçlü kuruluş; iki tane endokrinoloji uzmanının yanı sıra diyabet cerrahisinin, metabolojik cerrahisinin yapıldığı bir kurum" dedi.

HASTALIK HAKKINDA BİLGİLENDİRİYORLAR

Dünya Diyabet Günü ile ilgili bilgilendirme yapan VM Medical Park Bursa Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı Mine Özduman Cin ise "Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Diyabet Federasyonu, 1921 yılında insülinin keşfi ile Frederick Banting adına onun doğum günü olan 14 Kasım'ı Diyabet Günü olarak ilan etmiştir. Tüm dünyada ve ülkemizde de bu kapsamda Diyabet Günü'nde halkın bilinçlendirilmesi, diyabetin ne kadar ciddi ve önemli bir hastalık olduğu, ciddi organ hasarlarının meydana geldiği ve bununla ilgili mutlaka takip ve tedavi altında olmaları gerektiğine dair hastaların bilinçlendirilmesi için toplantılar yapılmaktadır. Biz de hastanemizde bugün bu amaçla bir diyabet toplantısı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

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