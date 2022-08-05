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Diyabet ve kanser riskini azaltır, kolesterolü düşürür! Her gün mutlaka yapın

05.08.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Veriler, kardiyovasküler sağlığınızı iyileştirmek için hedeflemeniz gereken belirli bir dakika sayısı olduğunu gösteriyor. Kalp sağlığınızı en iyi hale getirmek için yaşam tarzınızı ve beslenme rutininizi de değiştirmeniz gerekebilir. Sağlıklı beslenme ile beraber uyku düzeninize dikkat eder ve belirtilen dakikada yürüyüşünüzü gerçekleştirirseniz kalp hastalığı riskini en aza indirmiş olursunuz.

Diyabet ve kanser riskini azaltır, kolesterolü düşürür! Her gün mutlaka yapın

Yürümek hem fiziksel hem de zihinsel sağlık için güçlü bir adımdır. Yürümek, sağlığınız için düşündüğünüzden daha faydalı. 2017 yılında yayınlanan ve yürüyüşe çıkmanın önemini vurgulamak için hazırlanan Harvard Health özel raporuna göre, günde tahmini 21 dakika yürümek kalp hastalığı riskinizi % 30 oranında azaltabilir. Raporda ayrıca yürümenin "diyabet ve kanser riskini azalttığı, kan basıncını ve kolesterolü düşürdüğü ve zihinsel olarak zinde kalmanızı sağladığı" öne sürülüyor.

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Başka bir deyişle, yürüyüş, herhangi bir ekipman veya fazla planlama gerektirmeyen ücretsiz bir egzersiz olmasının yanı sıra ciddi sağlık yararlarına sahiptir.

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GELECEKTEKİ FELÇ VE KALP KRİZİ RİSKİNİ ÖNLER

Kardiyovasküler riski minimum olan veya hiç olmayan kişiler hastalığı önleyebilirken, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet veya obezite gibi şikâyeti olanlar, sağlık hedeflerine ulaşmak ve gelecekteki felç veya kalp krizlerini önlemek için yürümeyi kullanabilirler.


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