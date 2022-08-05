Diyabet ve kanser riskini azaltır, kolesterolü düşürür! Her gün mutlaka yapın

Yürümek hem fiziksel hem de zihinsel sağlık için güçlü bir adımdır. Yürümek, sağlığınız için düşündüğünüzden daha faydalı. 2017 yılında yayınlanan ve yürüyüşe çıkmanın önemini vurgulamak için hazırlanan Harvard Health özel raporuna göre, günde tahmini 21 dakika yürümek kalp hastalığı riskinizi % 30 oranında azaltabilir. Raporda ayrıca yürümenin "diyabet ve kanser riskini azalttığı, kan basıncını ve kolesterolü düşürdüğü ve zihinsel olarak zinde kalmanızı sağladığı" öne sürülüyor.

Başka bir deyişle, yürüyüş, herhangi bir ekipman veya fazla planlama gerektirmeyen ücretsiz bir egzersiz olmasının yanı sıra ciddi sağlık yararlarına sahiptir.

GELECEKTEKİ FELÇ VE KALP KRİZİ RİSKİNİ ÖNLER

Kardiyovasküler riski minimum olan veya hiç olmayan kişiler hastalığı önleyebilirken, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet veya obezite gibi şikâyeti olanlar, sağlık hedeflerine ulaşmak ve gelecekteki felç veya kalp krizlerini önlemek için yürümeyi kullanabilirler.



