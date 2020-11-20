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Diyabet ve yüksek tansiyon Covid-19 nedeniyle felç olma riskini artıyor

20.11.2020 15:11 | Son Güncelleme:
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Diyabet ve yüksek tansiyon Covid-19 nedeniyle felç olma riskini artıyor

ABD’de yapılan yeni bir araştırmada, ölümcül beyin hastalıklarına yakalan ve felç geçiren Covid-19 hastalarının yarısından fazlasının yüksek tansiyon ve diyabetten muzdarip olduğu belirtildi. Araştırmacılar her iki hastalığın da koronavirüsün ölümlerinin temel nedeni olan sitokin fırtınasını riskini büyük oranda yükselttiğini belirtti.

ABD'de yer alan Pennsylvania Üniversitesi’nden bilim insanları , Ocak ve Nisan ayları arasında beyin ve sinir sistemi ile ilgili rahatsızlar bildiren 81yeni itp corona virüs hastasını inceledi. Araştırmacılar, beyin kanaması veya felç de dahil olmak üzere, hayatı tehdit eden sorunları olan her 10 kişiden 7'sinde yüksek tansiyon, yarısında ise diyabet görüldüğünü açıkladı.

DİYABET VE YÜKSEN TANSİYON BEYNE GİDEN DAMARLARI TIKAYABİLİR

Araştırmacılar, çalışmada verileri incelenen vakalara, zihinsel durumları değiştiği, konuşma veya görme güçlüğü gibi nörolojik problemleri olduğu için MRI taraması yaptıklarını belirtti. Beyin taramasısının ardından 18 hastanın durumunun kritik olduğunun ortaya çıktığı, daha sonra bu hastaların beyne giden kan damarlarıın tıkalı olması nedeniyle bayin kanaması ya da felç geçirdiği belirtildi. Ardından 3 kişinin beyin kanamasını nedeniyle yaşamanı yitirdiği aktarıldı.

Bununla birlikte araştırmacılar, çalışmaya katılan tüm hastaların yüzde 64,2'sinin yüksek yansiyon, yüzde 40’ının ise tip-2 diyabet hastası olduğunu açıkladı.

COVİD-19'A YAKALAN HİPERTANSİYON VE DİYABET HASTALARI YAKINDAN TAKİP EDİLMELİ

Çalışmanın baş yazarı Doktor Colbey Freeman konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “ Corona virüs önceleri bir solunum yolu hastalığı olarak tanımlanıyordu. Ancak, Covid-19'un etkileri göğsün çok ötesine uzanıyor. Beyindeki komplikasyonlar nadir olmakla birlikte, Covid-19 enfeksiyonunun giderek daha fazla rapor edilen ve potansiyel olarak yıkıcı bir sonucudur 'Covid-19 nörolojik belirtilerle ilişkilidir ve bu belirtileri geliştiren kişilerde hipertansiyon ve tip 2 diyabet yaygındır. Bu hastalıklara sahip olan kişiler, nörolojik komplikasyonlar açısından daha yüksek risk altında olabilir ve yakından takip edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan araştırmacılar, en kötü beyin taraması sonuçlarına sahip olanların kanlarında daha yüksek iltihap seviyesinin görüldüğünü bildirdi. Ağır Covid-19 hastalarının çoğunda virüs damarları daraltarak kan akışının yavaşlamasına ve pıhtılaşmaya neden oluyor.

Bilim insanları diyabetli kişilerde yüksek kan şekeri seviyeleri nedenyle kan damarları zara görebildiğini, yüksek tansiyonun ise kan damarlarının daralmasına ve yırtılmasına yol açtığını ifade ederek Covid-19 etkisini şiddetlendirdiğini söyledi. Bununla birlikte araştırmacılar, yüksek tansiyonun ayrıca beyne giden arterlerde kan pıhtılarının oluşmasına neden olarak felce yol açabileğini aktardı.

ÖLÜMCÜL SİTOKİN FIRTINASI OLASILIĞI YÜKSELİYOR

Bununla birlikte, çalışmanın yazarları hastaların 'sitokin fırtınası' denen aşırı bağışıklık tepkisinin bir sonucu olarak da yaşamı tehdit eden beyin problemleriyle sonuçlabileceğini açıkladı.

Doktor Freeman, “Vücudunuz iltihaplandığında, bağışıklık sisteminin işlevini yerine getirmesine yardımcı olmak için sitokin adı verilen moleküller üretir. Ne yazık ki, sitokinler fazla üretilirse, bağışıklık tepkisi aslında zarar vermeye başlar. Sitokin fırtınası' hasarlı, sızdıran kan damarlarına yol açarak kan basıncının düşmesine ve pıhtı oluşma olasılığının artmasına neden olabilir. Özellikle diyabeti olan kişilerde daha aktif stokin tepkisinin olduğunu biliyoruz” dedi.


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