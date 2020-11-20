Diyabet ve yüksek tansiyon Covid-19 nedeniyle felç olma riskini artıyor

ABD'de yer alan Pennsylvania Üniversitesi’nden bilim insanları , Ocak ve Nisan ayları arasında beyin ve sinir sistemi ile ilgili rahatsızlar bildiren 81yeni itp corona virüs hastasını inceledi. Araştırmacılar, beyin kanaması veya felç de dahil olmak üzere, hayatı tehdit eden sorunları olan her 10 kişiden 7'sinde yüksek tansiyon, yarısında ise diyabet görüldüğünü açıkladı.

DİYABET VE YÜKSEN TANSİYON BEYNE GİDEN DAMARLARI TIKAYABİLİR

Araştırmacılar, çalışmada verileri incelenen vakalara, zihinsel durumları değiştiği, konuşma veya görme güçlüğü gibi nörolojik problemleri olduğu için MRI taraması yaptıklarını belirtti. Beyin taramasısının ardından 18 hastanın durumunun kritik olduğunun ortaya çıktığı, daha sonra bu hastaların beyne giden kan damarlarıın tıkalı olması nedeniyle bayin kanaması ya da felç geçirdiği belirtildi. Ardından 3 kişinin beyin kanamasını nedeniyle yaşamanı yitirdiği aktarıldı.

Bununla birlikte araştırmacılar, çalışmaya katılan tüm hastaların yüzde 64,2'sinin yüksek yansiyon, yüzde 40’ının ise tip-2 diyabet hastası olduğunu açıkladı.