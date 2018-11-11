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Diyabete dikkati çekmek için çöp topladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 14:55 | Son Güncelleme

Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği'nce 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla hastalık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çöp toplama yürüyüşü düzenlendi

Diyabete dikkati çekmek için çöp topladılar

Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği üyeleri, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında, çöp toplayarak diyabet farkındalık yürüyüşü yaptı.

Karabük, Zonguldak, Sakarya, Bolu ve Kocaeli'nde yaşayan diyabet hastası çocukların da aralarında olduğu dernek üyeleri, Düzce Kent Park'ta bir araya geldi.

Ellerinde "Diyabetten değil, bilgisizlikten kork", "Diyabetin farkında ol" ve "Diyabetiz her yerdeyiz" yazılı pankartlar bulunan gruptakiler, Anıtpark Meydanı'na kadar çöp toplayarak yürüyüş yaptı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, diyabetlilerin Düzce'de toplandığını ve farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Diyabetlilerin çevrelerini temiz tuttuğunu dile getiren Arslanoğlu, şöyle konuştu:

"Öncelikle aileler buluşması yaptık, Karabük, Bolu ve diğer illerden katılım oldu. Çevremizi temizliyoruz. Çocuklarımızla birlikte çöp topluyoruz. Diyabetliler, hem kendi hayatını düzene sokan hem de çevreye duyarlı bireyler olarak yetişiyor. Sürekli iletişim ve dayanışma halindeler. Bu yıl çevre temizliği etkinliği ve ardından diyabet farkındalık yürüyüşü yapmayı düşündük."

Arslanoğlu, diyabetlilerin çevreye duyarlı bireyler olduğunu vurgulayarak, "Diyabet ve birçok kronik hastalık aslında çevrenin bozulmasıyla başlıyor. Çevre ve hava kirliliği, sağlıksız yaşam koşulları bu hastalıkları tetikleyen durumlardır. Bundan dolayı çift mesaj vermek istedik." ifadelerini kullandı.

Diyabete dikkati çekmek için çöp topladılar<br />

Diyabete dikkati çekmek için çöp topladılar<br />

Diyabete dikkati çekmek için çöp topladılar<br />

Diyabete dikkati çekmek için çöp topladılar<br />

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Anahtar Kelimeler:
diyabet günü Düzce

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