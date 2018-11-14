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Diyabete farkındalık için mavi balonlarla yürüdüler

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.11.2018 13:36 | Son Güncelleme

İZMİR'de AK Parti İl Kadın Kolları üyeleri, 14 Kasım Diyabet Günü nedeniyle, diyabet hastalığında farkındalık yaratmak için mavi balonlu yürüyüş düzenledi.

Diyabete farkındalık için mavi balonlarla yürüdüler

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de AK Parti İl Kadın Kolları üyeleri, 14 Kasım Diyabet Günü nedeniyle, diyabet hastalığında farkındalık yaratmak için mavi balonlu yürüyüş düzenledi. Alsancak Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadınlar, sessiz bir şekilde Konak'a kadar yürüdü. AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, dünyada 425 milyon diyabetli olduğunu söyledi.
AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı, 14 Kasım Diyabet Günü nedeniyle, yürüyüş düzenledi. Diyabet hastalığında farkındalık oluşturmak ve insanların diyabet hastalığından korunmalarını sağlamak için Alsancak Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, buradan Konak Meydanı'na kadar, ellerinde mavi balonlarla sessizce yürüdü. Üzerinde 'Hareketli ol, diyabet olma' yazılı pankartla yapılan yürüyüşte, bazı kadınlar, üzerinde 'Diyabetten korun', 'Dengeli beslen' yazılı dövizler taşıdı. İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, burada yaptığı açıklamada diyabetin, iyi tedavi edilmediğinde tüm sistemlerde bozukluğa yol açabileceğini belirtti. Büyükdağ, Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun 2017 verilerini hatırlatarak, "Dünyada 425 milyon diyabetli var. Bu demektir ki her 11 kişiden 1'i diyabet hastası. 2 diyabetli yetişkinden 1'ine ise teşhis konulmamış. Yani kişi diyabetli olduğunu bilmiyor" dedi.
'DİYABET CİDDİYE ALINMASI GEREKEN BİR HASTALIK'
Büyükdağ, diyabet açısından risk gruplarının belirlenip, hastalığın ilerlemesinin önlenmediğinde, hasta sayısının arttığına dikkat çekerek, bu durumda da kişilerde başta kalp krizi, böbrek yetmezliği, göz sorunları, ayak yaraları gibi ciddi komplikasyonların görüldüğünü aktardı. Dilek Yıldız Büyükdağ, "Bu kadar ciddi komplikasyonları olan diyabetin önlenmesi ve halk sağlığının korunması için tüm dünyada diyabet farkındalığını artırmak amacıyla 14 Kasım Diyabet Günü olarak kutlanır. Bu vesile ile diyabetin verdiği zararların neler olduğunun mikro ölçekte ailede hem de makro ölçekte toplumda farkındalık artırmak istedik" diye konuştu.

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Diyabete farkındalık için mavi balonlarla yürüdülerDiyabete farkındalık için mavi balonlarla yürüdülerDiyabete farkındalık için mavi balonlarla yürüdülerDiyabete farkındalık için mavi balonlarla yürüdüler

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