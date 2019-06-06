HABER

Diyabetik ayak, kanserden daha tehlikeli

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.06.2019 11:31 | Son Güncelleme

GAZİ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç.

Diyabetik ayak, kanserden daha tehlikeli

Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA) - GAZİ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Hakan Zor, "Diyabetik ayak hastalığı kanserden daha tehlikeli bir hastalık. Kanserli bir hastada 5 yıllık yaşam oranı yüzde 40 ila 50 civarında bulunuyor; ancak diyabetik ayak hastalığı sebebiyle ayağı kesilen bir hastanın 5 yıllık yaşam oranı yüzde 30'lara düşüyor" dedi.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Hakan Zor, şeker hastalarında görülen 'diyabetik ayak' hastalığı ve hastalığın tedavisiyle ilgili açıklamada bulundu. Doç Dr. Zor, bu hastalığa zamanında müdahale edilmediğinde hastanın ilk etapta ayağını, daha sonra da hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Şeker hastalarının ayaklarında açılan ve yaklaşık 3 ay kapanmayan yaraları 'diyabetik ayak' hastalığı olarak tanımladıklarını belirten ve bu hastalığın ölüm riskine dikkat çeken Doç Dr. Zor, şöyle konuştu:
"Diyabetik ayak hastalığı kanserden daha tehlikeli bir hastalık. Diyabetik ayak hastalarında bu ilacı kullanıyoruz; çünkü diyabetik ayak, kanser gibi bir hastalık hatta 5 yıllık yaşam oranı kanserden daha düşük. Kanserli bir hastada 5 yıllık yaşam oranı yüzde 40 ila 50 civarında bulunuyor; ancak diyabetik ayak hastalığı sebebiyle ayağı kesilen bir hastanın 5 yıllık yaşam oranı yüzde 30'lara düşüyor. Bu hastaların yaklaşık yüzde 50'sinin bacaklarında özellikle diz altında, damar problemi var. Hastalar bize 'kritik bacak istemisi' dediğimiz kapanmayan yaralar ya da kangren şikayetiyle geliyorlar. İlk tanı konulduktan sonra, bu hastaların yaklaşık yüzde 20'si herhangi bir müdahale yapılmadan ilk 6 ay içinde kaybediliyor. Yüzde 40'lık kısmının bacağı diz altından ya da diz üzerinden kesilip yaşamına devam ederken diğer yüzde 40'lık kısım ise ayağı kesilmeden; ama sıkıntıları devam ederek yaşantılarına devam ediyorlar."
KÜBA'DAN GELEN İLAÇLA TEDAVİ EDİLİYOR
Ölüm riski taşıyan bu yaraları Küba'dan gelen bir ilaçla tedavi ettiklerini ifade eden Doç. Dr. Zor, "Biz bu yaraları bir takım kanlandırma işlemleri, ameliyatlar ya da anjiyo plasti ile açtıktan sonra Küba'dan ithal edilen ilaçları kullanarak, hastaların yara kapanmasını hızlandırıp, bu süreyi azaltıyoruz. Doğru endükasyonda kullanıldığı zaman hastaların yarasını daha hızlı ve güvenli bir şekilde kapatıyor" dedi.
'ÜLKEMİZDE ÜRETİLİRSE MALİYET DÜŞER'
Ancak Küba'dan gelen bu ilaçların yüksek maliyetli olduğunu anlatan Zor, "Biz kullanmaya başladığımız dönemde 1100 dolar civarı maliyetleri vardı. Bu ilaç 1990’lı yılların ortalarında Havana’da üretildi. Ülkemize de 2012 yılında getirildi ve biz 2013 yılında bu ilacı uygulamaya başladık. Ülkemizde üretilmesi durumunda maliyetler düşecektir. İlaca ulaşım kolaylaşacaktır. Hem hastaların hem de devletin faydasına olacaktır. İlaç, Sağlık Bakanlığı tarafından diyabetik ayak hastalarında tek bir endükasyonda kullanılıyor. Belki Türkiye’de üretildikten sonra daha geniş endükasyon alanlarında kullanılabilir" dedi.
İlaç doğru kullanıldığında hastalara ve devlete olan yükün azalacağını ifade eden Zor, "Yurt dışında yapılan bir çalışmada bu hastaların yıllık maliyetleri 20 bin dolar ile 100 bin dolar arasında değişiyor. Yani ilacı pahalı kullanıyoruz ama doğru hastalarda doğru şekilde kullanıldığı zaman hastaların devlete olan yükünü de azaltabilecek" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Diyabetik ayak, kanserden daha tehlikeli

Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıtSoylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt
Aşırı terleyen Yiğit'in akciğerinde tümör çıktıAşırı terleyen Yiğit'in akciğerinde tümör çıktı
Kalın ense hastalık habercisi olabilirKalın ense hastalık habercisi olabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Eski muhtar belediye başkanına saldırdı!

Eski muhtar belediye başkanına saldırdı!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu!

Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir' uyarısı

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir'

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.