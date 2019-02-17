Doktorların "Ömür boyu insülin kullanması gerekiyor" dediği çocuğun annesi İrem Karakoç da hastanede insülin kullanımı ve diyabet hastalığıyla ilgili eğitime alındı.

Burada yapılan testlerde çocuğun kan şekerinin çok yüksek olduğu, diyabet komasına girdiği belirlendi.

Kepez ilçesinde yaşayan 5 yıllık evli İrem (23) ve İsa Karakoç (33) çifti, ikinci çocukları 18 aylık Burak'ı nefes darlığının yanı sıra çok su içme, sık sık tuvaletini yapma, kilo kaybı gibi şikayetlerle özel hastaneye götürdü. Tetkikler sonrası çocuk, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

GÜLSEM ADAM - Antalya'da çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle götürüldüğü hastanede, şeker komasına girdiği belirlenen ve 15 günlük insülin tedavisinin ardından hayata tutunan Burak Karakoç'un diyabetle mücadelesi, henüz 18 aylıkken başladı.

Tedavisi tamamlanan Burak, taburcu edildi.

- "İnsülin iğnesini yaparken içim acıyor"

Anne İrem Karakoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarını götürdükleri hastanede yaşananlara uzun süre anlam veremediklerini söyledi.

Oğlu Burak'ın şeker komasına girdiğini öğrenince çok şaşırdığını anlatan Karakoç, "18 aylık oğlumun şeker komasına girmesini hiç beklemiyordum, öğrendiğimde çok kötü oldum. 'Bronşit ya da astım hastasıdır' diye düşünüyorduk. Oğluma insülini kendim yapıyorum. İğneyi yaparken içim acıyor, çok zorlanıyorum." diye konuştu.

- "Nadir de olsa küçük çocuklarda şeker hastalığı görülüyor"

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Doğa Türkkahraman ise hastaneye getirildiğinde vakit kaybetmeden yoğun bakımda çocuğun tedavisine başlanıldığını bildirdi.

"İlk geldiğinde sağlık durumu çok ağırdı. Solunumu sıkıntılıydı ve bilinç kaybı vardı. Şeker komasına girmişti." diyen Türkkahraman, yoğun tedavinin ardından hastalarının kendisini toparlayabildiğini ifade etti.