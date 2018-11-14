Diyabetli çocuklar eğlendi

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN İl Sağlık Müdürlüğü, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü münasebeti ile diyabet tedavisi gören çocuklara yönelik etkinlik düzenledi. Şarkılar söyleyip dans eden çocuklar gönüllerince eğlenme imkanı buldu.

Şehir Hastanesi'ndeki etkinliğe İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı başta olmak üzere Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, hastanenin yönetim kadrosu, diyabet tedavisi gören çocuklar ve aileleri katıldı.

Asya ve Yakup isimli çocuklar ile etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bahçacı, "Diyabet hastalığı, halk arasında şeker hastalığı olarak biliniyor. Adı şeker ama kendisine sahip olanlar çeker bu hastalığı. Diyabet sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önde gelen kronik hastalıklarından birisidir. 425 milyon diyabetli yaşıyor dünyada. Türkiye'de 5.5 milyon diyabetli yaşıyor. Bu 2040 yılında 650 milyon diyabetlinin olması bekleniyor. Diyabet önlenebilir, vücudumuza zararı en aza indirgenebilir hastalıklardan birisidir" dedi.

Konuşmanın ardından sahneye çıkan çocuklar ellerinde mavi-beyaz renkli ponponlar ile 'Hayat bayram olsa', 'Olmaz Olsun gibi şarkıları söyleyip dans etti. Etkinlik çocukların 10'uncu Yıl Marşı'nı seslendirmeleri ile son buldu.

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