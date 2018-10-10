"Diyabetli her üç hastadan birinde göz hastalığı var"

İSTANBUL (AA) - Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Başkanı Prof. Dr. Osman Şevki Arslan, Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmiş ülkelerde en önemli körlük nedeninin diyabet olduğunu, diyabetik göz hastalığının kan şekeri yüksek seyreden kontrolsüz diyabetikler arasında daha sık görüldüğünü belirtti.

Arslan, tüm dünyanın dikkatini körlük, görme azlığı ve görme kayıplarının nedenleri üzerine çekmek amacıyla her yıl ekim ayının ikinci perşembe günü gerçekleşen "Dünya Görme Günü" kapsamında yaptığı açıklamada, dünyadaki en önemli körlük nedenlerinin ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre değiştiğine işaret etti.

Yaş ilerledikçe göz sağlığıyla ilgili sorunların giderek arttığını, dünyada yer alan 40 milyona yakın görme engellinin yüzde 65'inin 50 yaş üzerinde olduğunu ifade eden Arslan, daha çok ileri yaşta görülen ve görme kayıplarına neden olabilen birtakım göz sağlığı sorunlarının önüne geçmek için yılda bir kez göz kontrolünün düzenli şekilde yaptırılması gerektiğini anlattı.

Arslan, göz tansiyonu hastalığı glokom, yaşa bağlı sarı nokta hastalığı, katarakt ve diyabetik retinopati gibi göz rahatsızlıklarında, erken tanı ve tedaviyle görme kayıplarının önüne geçilebildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: