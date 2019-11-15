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Diyabetliler için Galata Kulesi mavi renge büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 22:06 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda, diyabet hastalığına farkındalık oluşturmak için vatandaşlar Tünel Meydandan Galata Kulesi’ne kadar bando eşliğinde yürüdü.

Beyoğlu’nda, diyabet hastalığına farkındalık oluşturmak için vatandaşlar Tünel Meydandan Galata Kulesi’ne kadar bando eşliğinde yürüdü. Ayrıca Galata Kulesi, Diyabet hastalığına dikkat çekmek için mavi ışıkla aydınlatıldı.
Beyoğlu Belediyesi ve Türkiye Diyabet Cemiyeti işbirliği ile Dünya Diyabet Günü sebebiyle diyabet hastalığına farkındalık oluşturmak için vatandaşlar bando eşliğinde yürüyüş yaptı. Diyabetlilerinde olduğu etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve birçok vatandaş katıldı. Taksim Tüneli’nde buluşan etkinlikte 7’den 70’e herkes Galata Kulesi’ne kadar yürüdü. Başkan Yıldız, Galata Kulesi Meydanı’nda özel tasarlanan blenderlı bisikletle pedal çevirip sonrasında sek sek oynadı. Etkinlikte hastalar, özel tasarlanan blenderlı bisikletlerle pedal çevirecek ve ürettikleri enerjiyle kendilerine sağlıklı içecekler de hazırladı. Yürüyüşün sonunda ise diyabet farkındalığına dikkat çekmek amacıyla Galata Kulesi aydınlatması bu özel günü temsil eden mavi renge büründü.

“Müzik eşliğinde renkli bir yürüyüş oldu”
Müzik eşliğinde renkli bir yürüyüş olduğunu söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Kasım ayının 15’inci günü itibariyle Dünya Diyabet Günü’nde bir farkındalık oluşturmak için bir aradayız. Beyoğlu Belediyesi olarak Diyabet Cemiyetiyle beraber bütün diyabet hastalarına ve yakınlarına hem yanında olduklarımızı göstermek hem de vatandaşlarımızın diyabet hastalığına yakalanmaması için bir farkındalık çalışması yapmak istedik. Hep birlikte bugün Taksim Tünel Meydanı’ndan tarihi Galata Kulesi Meydanı’na yürüdük. Amacımız hareket et diyabetten kurtul. Buna dair bir farkındalık oluşturmaktı. Kadın erkek yaşlı genç herkes bu yürüyüşümüze katıldı. Müzik eşliğinde renkli bir yürüyüş oldu” dedi.

“Diyabete karşı bir duyarlılık göstermelerini istiyorum”
Bu hastalıkta herhangi birimizin de olabileceğine dikkat çeken Başkan Yıldız, “Diyabet Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre 2006 yılında kronik bir hastalık olarak kabul ediliyor ve yaklaşık toplumumuzun yüzde 10’u diyabet riski taşıyor. Bu herhangi birimiz olabilirdik. Tıbbı ilgilendiren bir konu ama temel önerdikleri hareket etmektir. Bizler de bu amaçla bugün sek sek oynadık ve ardından bisiklete binerek pedal çevirdik. Bu yüzden herkesten spor yapmalarını, hareket etmelerini ve diyabete karşı bir duyarlılık göstermelerini istiyorum. Ellerinden gelen bütün gayreti göstermelerini ve bolca hareket etmelerini istiyoruz. Bizde Beyoğlu Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnsanımızın daha çok spor yapabilmesi için alanlar üretmeye çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.

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