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Diyabette göz sağlığına dikkat! Kan şekeri yüksek seyrettiğinde...

13.11.2020 17:11 | Son Güncelleme:
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Diyabette göz sağlığına dikkat! Kan şekeri yüksek seyrettiğinde...

Kan şekerinin yüksek seyretmesi durumunda göz damarlarının etkilendiğini söyleyen Dr. Barış Sarıakçalı, göz damarlarının küçük damarlar olduğuna dikkat çekti. Damar tıkanıkları ve yeni damar oluşumlarının görme sinirini etkileyebildiğini söyleyen Sarıakçalı, bu durumda kişilerde görme kaybı oluşumunun yaşanabileceğini söyledi.

Dr. Barış Sarıakçalı, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla uyarılarda bulundu. Diyabetin, insülin eksikliğinden kaynaklanan metabolizma hastalığı olduğunu belirten Dr. Sarıakçalı, "Aynı zamanda karbonhidratların, yağların ve proteinlerin kullanılmasında sıkıntıya yol açan bir hastalık. Dünya Diyabet Günü 1921'de insülini ilk bulan kişinin doğum gününe atfen kutlanmakta. Frederick Banting'in doğum günü 14 Kasım. 1921'den önce insülin olmadığı için insülin ihtiyacı olan hastaları biz kaybediyorduk. Frederick Banting ve arkadaşları insülini bulduktan sonra biz bu hastaları artık yaşama bağlamaya başladık. Hastalığın ana belirtileri çok su içme, çok idrara gitme, kilo kaybı, fırsatçı enfeksiyonlar, iştah artması veya azalması. Diyabetin ana belirtileri bunlar. Hastamız eğer çok kilo kaybetmeye başladı, çok su içmeye başladı, vücudunda enfeksiyonlar çıkmaya başladı ise bu durumlarda mutlaka hekimine müracaat etmesi gerekmektedir. Bu hastalarımıza biz mutlaka doktor kontrolü öneriyoruz. Üç ayda bir mutlaka doktor kontrolüne gelmeleri, ilaçlarını düzenli kullanmaları gerekiyor. İlaçların bazı yan etkileri de olabilir. Evdeki kan şekeri, açlık kan şekeri 130'ların üzerine çıkıyorsa; tokluk kan şekeri 200 üzerinde devamlı seyrediyorsa doktoruna başvurmaları gerekiyor. Sonra ayak bakımlarına çok dikkat etmeleri, uygun ayakkabı giymeleri, geniş ortopedik ayakkabı giymelerini de önermekteyiz" diye konuştu.

'GÖRME KAYBI YAŞAMASINA NEDEN OLUYOR'

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Diyabetin nöropati denen his kusuruna da yol açabileceğini ve bu durumun hastaların ayaklarında hissizlik ile sonuçlanabileceğini kaydeden Dr. Barış Sarıakçalı, "Delici aletlerin batması nedeniyle yaralanmalar olsa dahi diyabet hastalarımız bunu hissedemeyebilir ve buna bağlı olarak da vücudunda yaralar oluşabilmektedir. Yara oluşunun ardından alt ekstremine, ampütasyonlarına ve ayak kesimlerine kadar gidilebilmektedir. Bu nedenle biz bu hastalarımıza eğer özellikle his kusuru gelişmişse diyoruz ki; mutlaka ayaklarınıza günlük bakım yapın. Bir ayna yardımı ile ayak tabanlarınızı sürekli değerlendirin, kontrol edin. Eğer kuruma varsa vazelinle nemlendiriniz. Ayaklarınızı yıkadıktan sonra nemli bırakmayınız, çünkü mantar ve birtakım enfeksiyonlar oluşabiliyor. Özellikle hastalarımız 5 vakit namaz kılıyorlarsa; ayaklarını beş vakit yıkamak zorundalar. Ayak parmak aralarını nemli bırakmamaları gerekiyor. Çünkü bu durumda enfeksiyon oluşuyor" dedi.
Dr. Sarıakçalı, diyabetin görme kaybına da neden olduğunu belirterek, "Eğer bir kişinin kan şekeri yüksek seyrederse göz damarlarında etkilenmeler oluyor. Neler oluyor? Göz damarları küçük damarlardır. Bu damarlarda incelmeler sonrasında damar tıkanıklıkları, yeni damar oluşumları, özellikle yeni oluşan damar oluşumları da görme sinirini etkileyebiliyor ve bunun sonucunda da kişinin görme kaybı yaşamasına neden oluyor" diye konuştu.

DHA

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