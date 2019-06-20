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Diyabetten 1 bacağını kaybeden hasta, yapılan operasyonla diğer bacağını kazandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.06.2019 15:06 | Son Güncelleme

Isparta’da diyabet rahatsızlığı nedeniyle daha önce sol bacağı kesilen 79 yaşındaki hasta, Şehir Hastanesi’nde yapılan başarılı operasyonla diğer bacağını kaybetmek üzereyken geri kazandı.Isparta’da uzun yıllardır maruz kaldığı diyabet rahatsızlığı sonrasındaki damar tıkanıklığı nedeniyle bir süre önce sol bacağı kesilen (ampute edilen) 79 yaşındaki Süleyman Kozak, bu kez sağ bacağında ilerleyen rahatsızlığı dolayısıyla Isparta Şehir Hastanesi’ne başvurdu.Isparta Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’ne gelen Süleyman Kozak, burada yapılan tedavi ve teşhisi sonrasında, daha önce 2 kez operasyon geçiren sağ bacağının kurtarılması için ameliyata alındı.Hastanede, Prof.

Diyabetten 1 bacağını kaybeden hasta, yapılan operasyonla diğer bacağını kazandı

Isparta’da diyabet rahatsızlığı nedeniyle daha önce sol bacağı kesilen 79 yaşındaki hasta, Şehir Hastanesi’nde yapılan başarılı operasyonla diğer bacağını kaybetmek üzereyken geri kazandı.
Isparta’da uzun yıllardır maruz kaldığı diyabet rahatsızlığı sonrasındaki damar tıkanıklığı nedeniyle bir süre önce sol bacağı kesilen (ampute edilen) 79 yaşındaki Süleyman Kozak, bu kez sağ bacağında ilerleyen rahatsızlığı dolayısıyla Isparta Şehir Hastanesi’ne başvurdu.
Isparta Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’ne gelen Süleyman Kozak, burada yapılan tedavi ve teşhisi sonrasında, daha önce 2 kez operasyon geçiren sağ bacağının kurtarılması için ameliyata alındı.
Hastanede, Prof. Dr. Şenol Gülmen koordinatörlüğünde, Op. Dr. Harun Düver ve Kalp ve Damar Cerrahisi Ekibi tarafından operasyonu gerçekleştirilen Kozak’ın bacağı kesilmekten kurtarıldı.
Daha önce sol bacağını kaybeden ve sağ bacağını da kaybetme riski ile karşı karşıya kalan Kozak, sağlığına kavuştuğunu ifade ederek, hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, ameliyathane, servis ve yoğun bakım ekibine teşekkür etti.

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