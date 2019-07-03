Diyadin Belediye Başkanı ve yardımcısının polislerce darbedildiği iddiası! Yalanlama geldi

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün Diyadin Belediye binası girişindeki polis arama noktasında meydana gelen olayla ilgili çeşitli basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan haberlerin yanıltıcı olduğu aktarıldı.

Kamuoyunun doğru bilgilendirmesi amacıyla basın açıklaması yapılması zorunluluğu doğduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diyadin Belediyesi giriş noktasındaki görevli polis memurlarımıza yönelik belediye görevlisi olmamasına rağmen belediye başkanının şoförü olduğunu öne süren bir kişi üst araması yaptırmamak amacıyla mukavemette bulunmuş, hakaret ve küfür içerikli sözler sarf ederek polis memurumuza yönelik yumruklu saldırıda bulunmuştur. İlgili şahsın olay sonrasında gerekli adli işlemlerin yapılması için emniyet birimimize götürülmek üzere alınmak istendiği esnada belediye başkan yardımcısı ve yanındaki kalabalık grup ilgili şahsın alınmasına yönelik görevli memurlarımıza mukavemet göstermiş, küfürler ve hakaretler ederek engellemede bulunmuştur. Belediye başkan yardımcısının mukavemet gösterdiği esnada çıkan arbedede darbedildiği, tekmelendiği, yere yatırıldığı şeklindeki haberler ile olay yerine yaşanan arbededen sonra gelmesine karşın kendisinin de darbedildiğini iddia eden belediye başkanıyla ilgili durum tamamıyla gerçek dışıdır."