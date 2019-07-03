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Diyadin Belediye Başkanı ve yardımcısının polislerce darbedildiği iddiası! Yalanlama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 11:00 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Diyadin Kaymakamlığından, Diyadin Belediyesi girişinde görevli polis memurlarına hakaret edip yumruklu saldırıda bulunan kişiye müdahale edilirken yaşanan arbedede belediye başkanı ile yardımcısının polislerce darbedildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Diyadin Belediye Başkanı ve yardımcısının polislerce darbedildiği iddiası! Yalanlama geldi

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün Diyadin Belediye binası girişindeki polis arama noktasında meydana gelen olayla ilgili çeşitli basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan haberlerin yanıltıcı olduğu aktarıldı.

Kamuoyunun doğru bilgilendirmesi amacıyla basın açıklaması yapılması zorunluluğu doğduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diyadin Belediyesi giriş noktasındaki görevli polis memurlarımıza yönelik belediye görevlisi olmamasına rağmen belediye başkanının şoförü olduğunu öne süren bir kişi üst araması yaptırmamak amacıyla mukavemette bulunmuş, hakaret ve küfür içerikli sözler sarf ederek polis memurumuza yönelik yumruklu saldırıda bulunmuştur. İlgili şahsın olay sonrasında gerekli adli işlemlerin yapılması için emniyet birimimize götürülmek üzere alınmak istendiği esnada belediye başkan yardımcısı ve yanındaki kalabalık grup ilgili şahsın alınmasına yönelik görevli memurlarımıza mukavemet göstermiş, küfürler ve hakaretler ederek engellemede bulunmuştur. Belediye başkan yardımcısının mukavemet gösterdiği esnada çıkan arbedede darbedildiği, tekmelendiği, yere yatırıldığı şeklindeki haberler ile olay yerine yaşanan arbededen sonra gelmesine karşın kendisinin de darbedildiğini iddia eden belediye başkanıyla ilgili durum tamamıyla gerçek dışıdır."

Açıklamada, olay esnasındaki kamera görüntülerine polislerce el konulduğu iddialarının da tamamen gerçek dışı olduğu belirtilerek, söz konusu görüntülerin başlatılan adli soruşturma kapsamında yetkili cumhuriyet savcısının talimatıyla muhafaza altına alındığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğüne işaret edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Görevli personellerimiz kendilerine yönelik gerçekleştirilen saldırı ve sonrasında gösterilen mukavemet karşısında ilgili mevzuatlar çerçevesinde ve kademeli olarak olaya müdahale etmiş, kanun dışı herhangi bir uygulamada bulunmamışlardır. Meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlanılmış olup, ilk saldırıyı gerçekleştiren şahıs cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Yaşanan bu olay karşısında sosyal medyada ve basın yayın organlarında yer alan gerçek dışı haberlere itibar edilmemelidir."

(AA)

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