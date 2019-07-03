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Diyadin Kaymakamlığından ’arbede’ açıklaması

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 12:56 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde belediye binası önünde yaşanan arbedeyle ilgili Diyadin Kaymakamlığınca açıklama yapıldı.Diyadin Belediyesi giriş noktasında, belediye görevlisi olmamasına rağmen kendini belediye başkanının şoförü olarak tanıtan bir kişi, üst araması yaptırmamak amacıyla mukavemet gösterdi, hakaret ve küfür içerikli sözler sarf ederek polis memurlarına yumruklu saldırıda bulundu.

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde belediye binası önünde yaşanan arbedeyle ilgili Diyadin Kaymakamlığınca açıklama yapıldı.
Diyadin Belediyesi giriş noktasında, belediye görevlisi olmamasına rağmen kendini belediye başkanının şoförü olarak tanıtan bir kişi, üst araması yaptırmamak amacıyla mukavemet gösterdi, hakaret ve küfür içerikli sözler sarf ederek polis memurlarına yumruklu saldırıda bulundu. Şüpheli şahıs, olay sonrasında gerekli adli işlemlerin yapılması için Emniyet Müdürlüğüne götürülmek istendiği sırada, olay mahallinde bulunan Belediye Başkan Yardımcısı ve yanındaki kalabalık bir grup tarafından görevli memurlara mukavemet gösterilerek küfür ve hakaretler edilerek engellemede bulunuldu.
Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan; Belediye Başkan Yardımcısının polis memurlarına mukavemet gösterdiği esnada çıkan arbedede, darp edildiği, tekmelendiği ve yere yatırıldığı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, “Olay yerine yaşanan arbededen sonra gelmesine karşın kendisinin de darp edildiğini iddia eden Belediye Başkanıyla ilgili iddialar da tamamıyla gerçek dışıdır. Ayrıca olay esnasındaki kamera görüntülerine polis tarafından el konulduğu iddiaları da tamamen gerçek dışı olup, görüntüler başlatılan adli soruşturma kapsamında yetkili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla muhafaza altına alınmıştır. Görevli personellerimiz kendilerine yönelik gerçekleştirilen saldırı ve sonrasında gösterilen mukavemet karşısında ilgili mevzuat çerçevesinde ve kademeli olarak olaya müdahale etmiş, hukuk dışı herhangi bir uygulamada bulunmamışlardır. Meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlanılmış olup, ilk saldırıyı gerçekleştiren şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Yaşanan bu olay karşısında sosyal medyada ve basın yayın organlarında yer alan gerçek dışı haberlere itibar edilmemelidir” denildi.

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