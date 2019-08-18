HABER

Diyadin’de 40 kişinin karıştığı taşlı sopalı kavganın ardından barış sağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 20:32 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 40 kişinin karıştığı taşlı sopalı kavganın ardından aile büyükleri ve ilçe mülki amirlerinin araya girmesi ile kavga büyümeden barışla sonuçlandı.Diyadin ilçe merkezinde Satıcılar (Bazırgan) köyü sakinlerinden Kaya ve Sütçü aileleri bayram arifesinde bilinmeyen sebeplerle kavga etmiş, 40 kişi taşlar ve sopalarla birbirine girmiş, polis kavgayı havaya ateş açarak güçlükle ayırmıştı.

Diyadin’de 40 kişinin karıştığı taşlı sopalı kavganın ardından barış sağlandı

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 40 kişinin karıştığı taşlı sopalı kavganın ardından aile büyükleri ve ilçe mülki amirlerinin araya girmesi ile kavga büyümeden barışla sonuçlandı.

Diyadin ilçe merkezinde Satıcılar (Bazırgan) köyü sakinlerinden Kaya ve Sütçü aileleri bayram arifesinde bilinmeyen sebeplerle kavga etmiş, 40 kişi taşlar ve sopalarla birbirine girmiş, polis kavgayı havaya ateş açarak güçlükle ayırmıştı. Kavganın ardından bayram süresince yapılan görüşmelerde her iki aile büyükleri barışmayı kabul ederek bir araya geldi. Tayini çıkan Diyadin Kaymakamı Olgun Öner’in bir araya getirdiği aile büyükleri birbirleri ile tokalaşarak barıştıklarını ilan etti.

Diyadin’de 40 kişinin karıştığı taşlı sopalı kavganın ardından barış sağlandı

Diyadin’de 40 kişinin karıştığı taşlı sopalı kavganın ardından barış sağlandı

Diyadin’de 40 kişinin karıştığı taşlı sopalı kavganın ardından barış sağlandı

PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
Muğla Valisi Civelek'in acılı günü Muğla Valisi Civelek'in acılı günü 
Madalya kürsüsünde evlilik teklifiMadalya kürsüsünde evlilik teklifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastane önünde çatışma! Çok sayıda polis sevk edildi

Hastane önünde çatışma! Çok sayıda polis sevk edildi

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

G.Saray'dan Hasan Şaş açıklaması

G.Saray'dan Hasan Şaş açıklaması

Ayrılıklar peş peşe geldi! Veda etti

Ayrılıklar peş peşe geldi! Veda etti

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Baraj gölünde facia! Çok acı olay

Baraj gölünde facia! Çok acı olay

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de sivil aracın geçişi sırasında patlama!

Hakkari'de sivil aracın geçişi sırasında patlama!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu'na yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İstanbul'da korku dolu anlar! Patlama sesi duydular, bina sallandı

İstanbul'da korku dolu anlar! Patlama sesi duydular, bina sallandı

Ankara'yı sağanak vurdu

Ankara'yı sağanak vurdu

Korkunç olay! 14 aylık bebek pencereden düştü

Korkunç olay! 14 aylık bebek pencereden düştü

Şanlıurfa'da baraj gölünde facia! Çok acı olay

Baraj gölünde facia! Çok acı olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.