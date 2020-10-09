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Diyaliz hastası yaşlı adam evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 14:30 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Daday ilçesinde diyaliz hastası olan ve tek başına yaşadığı öğrenilen 57 yaşındaki Sabri Çoskan evinde ölü bulundu.Olay, Daday’a bağlı Merkez Mahallesi Yeni Sokakta meydana geldi.

Diyaliz hastası yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kastamonu’nun Daday ilçesinde diyaliz hastası olan ve tek başına yaşadığı öğrenilen 57 yaşındaki Sabri Çoskan evinde ölü bulundu.
Olay, Daday’a bağlı Merkez Mahallesi Yeni Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, böbrek yetmezliği tedavisi gören 57 yaşındaki Sabri Çoskan, diyaliz tedavisi almak için evine gelen sağlık görevlilerine kapıyı açmayınca sağlık ekipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kapıyı açarak içeri girdi. İçeri giren ekipler, 57 yaşındaki Sabri Çoskan’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu hayatını kaybettiği anlaşılan Sabri Çoskan’ın ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyaliz hastası yaşlı adam evinde ölü bulundu

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