HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyaliz merkezinde kendini yakmaya çalıştı! Pet şişedeki benzini döktü ve...

Diyaliz merkezinde kendini yakmaya çalıştı! Pet şişedeki benzini döktü ve...

16.06.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da diyaliz merkezinde darp edildiğini iddia eden bir adam, kendisi yakmaya kalkıştı. Pet şişedeki benzini üzerine döken adam, elindeki kağıtları uzattığı sırada polis ekipleri tarafından yakalandı.

Diyaliz merkezinde kendini yakmaya çalıştı! Pet şişedeki benzini döktü ve...

Dehşete düşüren olay 13.00 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Caddesi üzerinde bulunan bir diyaliz merkezinin önünde gerçekleşti. İddiaya göre, 60 yaşında olduğu öğrenilen şahıs, diyaliz merkezinde bilinmeyen bir nedenle bir sorun yaşadı. Diyaliz merkezinde darp edildiğini iddia eden adam, eline benzin ve çakmak alarak kendini yakmaya kalkıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, adamı ikna etmeye çalıştı. Önlem amaçlı itfaiye ve ambulans ekipleri de olay yerine geldi.

AW647275_01

EĞİLDİĞİ SIRADA DURDURULDU

Üzerine pet şişedeki benzini döken adam, elinde tuttuğu belgeleri polis ekiplerine vermek için eğildiği sırada durduruldu. Hasta olduğu öğrenilen şahıs ambulansa alındı.

AW647275_03

Ambulansa bindirilen vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerindeki sağlık ekipleri yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen adam, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (İHA)

AW647275_04

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tuşba beşik gibi! 5'le sallanmıştı, bu kez...Tuşba beşik gibi! 5'le sallanmıştı, bu kez...
CHP'nin kararı sonrası Tanju Özcan'dan flaş sözlerCHP'nin kararı sonrası Tanju Özcan'dan flaş sözler
İğrenç olay! Tacizcisini sosyal medyadan ifşa ettiİğrenç olay! Tacizcisini sosyal medyadan ifşa etti
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bomba sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla..."

Bomba sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla..."

Arınç'ın ardından kürsüye çıktı ve... Dikkat çeken anlar!

Arınç'ın ardından kürsüye çıktı ve... Dikkat çeken anlar!

Erdoğan'dan 'seçim' mesajı: 'Bunu yaparsak kazandık demektir'

Erdoğan'dan 'seçim' mesajı: 'Bunu yaparsak kazandık demektir'

Sizin de başınıza gelebilir, emsal niteliğinde karar! Banka faiziyle geri ödeyecek

Sizin de başınıza gelebilir, emsal niteliğinde karar! Banka faiziyle geri ödeyecek

Motorine bir zam daha geliyor...

Motorine bir zam daha geliyor...

Arınç’tan çok konuşulacak sözler: Kral çıplak demenin zamanıdır

Arınç’tan çok konuşulacak sözler: Kral çıplak demenin zamanıdır

İlginizi Çekebilir

Kırk yıl düşünseniz ikisinin yaratacağı etki aklınıza gelmez

Kırk yıl düşünseniz ikisinin yaratacağı etki aklınıza gelmez

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Motorine zam gelince gelin adayı akla geldi! "2 bin 500 TL sanmıyorum..."

Motorine zam gelince gelin adayı akla geldi! "2 bin 500 TL sanmıyorum..."

Günü kurtaran sen olacaksın! Günlük burç yorumları

Günü kurtaran sen olacaksın! Günlük burç yorumları

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.