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Diyaliz tedavisi gören avukat evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 14:04 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde yaşayan ve diyaliz tedavisi gören avukat Salim Canbeldek (54), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Diyaliz tedavisi gören avukat evinde ölü bulundu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde yaşayan ve diyaliz tedavisi gören avukat Salim Canbeldek (54), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Bir süredir diyaliz tedavisi gören, Denizli Barosu'na kayıtlı avukatlardan Salim Canbeldek'i almak için bugün saat 09.00 sıralarında Serinhisar ilçesi Kaya Mahallesi'ndeki evine servisle gelen diyaliz görevlileri, kapıyı açan olmayınca şüphelenip, polise haber verdi. Olay yerine gelen ve çilingir yardımıyla kapının açılmasıyla içeri giren polis ekipleri, Canbeldek'in cansız bedenini buldu.
Savcının incelemesinin ardından, vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Salim Canbeldek'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çoklu organ yetmezliği tedavisi de gören Canbeldek'in kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belli olacağı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olayla ilgili Denizli Barosu tarafından yapılan açıklamada, "Değerli meslektaşımız Salim Canbeldek vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz" denildi.

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