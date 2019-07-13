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Diyalizde 20'nci yılı dolayısıyla pasta kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 12:06 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Ayhan Aksakal, eşi ve diyaliz tedavisi gördüğü hastanedeki servis personeliyle "diyalizdeki 20'nci yılı" dolayısıyla kestiği pastanın üzerine, "Diyalizdeki 20 yıl. Nice 20 yıllara" yazdırdı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde böbrek hastası Ayhan Aksakal, diyaliz tedavisinde 20'nci yılı dolayısıyla pasta kesti.

İnebolu Devlet Hastanesi santral görevlisi 50 yaşındaki Ayhan Aksakal, geçirdiği böbrek rahatsızlığı sonucu 1999 yılında diyaliz tedavisi görmeye başladı.

Evli ve iki çocuk babası Aksakal, görev yaptığı hastanede haftada 3 kez girdiği diyaliz ünitesinde 20 yılını doldurdu.

Aksakal, eşi ve servis personeliyle diyaliz tedavisindeki 20'nci yılı dolayısıyla pasta kesti. Pastanın üzerine de "Diyalizde 20 yıl. Nice 20 yıllara" yazdırdı.

Aksakal, AA muhabirine, yaklaşık 25 yıldır İnebolu Devlet Hastanesinde görev yaptığını söyledi.

Göreve başladıktan sonra böbrek rahatsızlığı geçirdiğini anlatan Aksakal, "20 yıldır aynı hastanede diyaliz tedavisi görüyorum. Tedavim yorucu olsa da artık alıştım. Sağlığım çok şükür iyi gidiyor. Herhangi bir şikayetim yok." dedi.

Aksakal, kendisine 20 yıldan bu yana hizmet veren sağlık personeline gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ayhan Aksakal diyaliz inebolu ilçesi

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