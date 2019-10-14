Diyalizdeki aşkta buruk mutluluk

Aklı hep eşi Dilara'da olan Büyükkara, yıllardır nakil bekleyen eşinin de bir an önce sağlığına kavuşacağı günlerin hayalini kuruyor.

Birbirlerine olan sevgileriyle tüm sıkıntıların üstesinden gelen çiftin hayatı, bir süre önce gelen telefonla değişti. Diyalize gireceği sırada, beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin organlarının bağışlanması üzerine hastaneye çağrılan Cemil Büyükkara, büyük bir heyecanla Antalya'ya geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuşan Büyükkara, buruk mutluluk yaşıyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Fatih Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesinde diyaliz tedavisi gören 40 yaşındaki Cemil ve 33 yaşındaki Dilara Büyükkara çifti, 8 yıl önce tanıştı. Bir süre sonra birbirlerine aşık olan çift, ailelerinin itirazına rağmen hayatını birleştirdi.

- Mutlulukları daha da taçlansın istiyorlar

Yaklaşık 18 yıldır diyalize giren Cemil Büyükkara, AA muhabirine, iki yıl önce Antalya'da kadavra sırasına yazıldığını, altı ayda bir kontrol için kente geldiğini söyledi.

Diyalize girmeden önce güzel bir haber aldıklarını ancak nakil olup olmayacağı konusunda tereddüt ettiği için eşini Antalya'ya getirmediğini aktaran Büyükkara, ameliyata yalnız girdiğini, eşinin ise sonradan geldiğini belirtti.

Su içmeye hasret yıllarının sona erdiğine değinen Büyükkara, "18 yıl suya hasret kaldım. Doya doya su içmek istiyordum, artık o suyu doya doya içebiliyorum. Haftanın üç günü kimi zaman yan yana kimi zaman da karşılıklı sedyelerde diyalize girdiğim eşi Dilara'nın da sağlığına kavuşması beni çok mutlu edecek. 14 yıldır diyaliz tedavisi görüyor ve nakil bekliyor. İnşallah ben burada yatarken eşime de nakil kısmet olur. Eşim de nakil olursa mutluluğumuz daha da taçlanacak." diye konuştu.

- "Nakil ikimize çıksaydı önceliği eşimi verirdim"

Dilara Büyükkara da eşinin sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Kendisinin de daha önce çağrıldığını ancak ikinci sıraya düştüğü için nakilin gerçekleşmediğini belirten Büyükkara, "Hiç kimsenin hayatını kaybetmesini istemiyoruz ama birtakım nedenlerle ölümler gerçekleşiyor. Organ bağışının artmasını istiyoruz, hayat kurtarmak çok güzel bir şey. Ben de suya hasret yaşıyorum. Kadavradan nakil aynı anda ikimize çıksaydı önceliği eşime verirdim çünkü o suyu çok seviyor. Nakil olmadan önce çok su içemiyordu, şimdi doya doya içiyor." ifadelerini kullandı

Henüz organ bağışında bulunan aile ile tanışmadıklarını dile getiren Büyükkara, en kısa zamanda tanışmak istediklerini ve onları da aileleri gibi kabul ettiklerini sözlerine ekledi.

