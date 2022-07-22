Diyanet 2022 yılı Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Temsil ve Yeterlilik Sınavı ne zaman? Diyanet açıkladı: 2022 yılı Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Temsil ve Yeterlilik Sınav tarihi!

2022 yılı Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Temsil ve Yeterlilik Sınavı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Birçok kişi Diyanet İşeri Başkanlığı'ndan yapılan açıklama sonrası araştırmalarına hız verdi. Peki Diyanet 2022 yılı Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Temsil ve Yeterlilik Sınavı ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...

DİYANET 2022 YURT DIŞI UZUN SÜRELİ DİN GÖREVLİSİ TEMSİL VE YETERLİLİK SINAVI NE ZAMAN?

2022 Yılı Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Temsil ve Yeterlilik Sınavı ile ilgili açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapıldı.

Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Temsil ve Yeterlilik Sınavı Yer ve Tarihlerini öğrenmek isteyen adaylar DİBBYS adresine giriş yapıp kullanıcı adı ve şifreleri ile "Sınav İşlemlerim" bölümünden öğrenebilecekler.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMİ EKRANI

Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi ekranı için aşağıdaki linke tıklayın:

https://dibbys.diyanet.gov.tr/Login.aspx?enc=HAd1rtUZbsmBBo0sEDuy4U2vPzpkTelv19DifeZ3rEY%3d

