Diyanet açıkladı | Camilerde Bayram Namazı kılınacak mı? Bayram Namazı yasak mı, serbest mi? Bayram Namazı var mı?

30 Nisan’da başlayan tam kapanma süreci Ramazan Bayramı’nı da kapsayarak 17 Mayıs tarihinde son bulacak. Ramazan ayının son günlerine girdiğimiz şu günlerde ise birçok Müslüman vatandaşımız Bayram Namazı için araştırmalar yapmaya başladı. Geçtiğimiz yasaklarda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma namazının camide kılınmasının yasak olduğu açıklanmıştı. Peki Bayram Namazı’nda durum ne?

CAMİLERDE BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl COVID-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre,

"Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum, fevkalade bir durum olmazsa."