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Diyanet açıkladı | Camilerde Bayram Namazı kılınacak mı? Bayram Namazı yasak mı, serbest mi? Bayram Namazı var mı?

12.05.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının son günleri içinde bulunurken, Müslüman vatandaşlarımız Bayram Namazı’nın camilerde kılınıp kılınmayacağını merak ediyor. Tam kapanma sürecinde sosyal mesafeyi azaltmak ve kalabalık gruplaşmaların önüne geçebilmek için önlemler alınmıştı. Peki, Müslümanlar için Bayram’da camilerde Bayram Namazı kılınabiliyor mu?

Diyanet açıkladı | Camilerde Bayram Namazı kılınacak mı? Bayram Namazı yasak mı, serbest mi? Bayram Namazı var mı?

30 Nisan’da başlayan tam kapanma süreci Ramazan Bayramı’nı da kapsayarak 17 Mayıs tarihinde son bulacak. Ramazan ayının son günlerine girdiğimiz şu günlerde ise birçok Müslüman vatandaşımız Bayram Namazı için araştırmalar yapmaya başladı. Geçtiğimiz yasaklarda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma namazının camide kılınmasının yasak olduğu açıklanmıştı. Peki Bayram Namazı’nda durum ne?

CAMİLERDE BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl COVID-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre,
"Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum, fevkalade bir durum olmazsa."

teravih namaz

BAYRAM’DA CAMİLER AÇIK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ramazan ayında yürüttüğü din hizmetleriyle ilgili bilgi veren Erbaş, "Beş vakit ve cuma namazlarımızda cemilerdeki irşat çalışmalarımız devam ediyor. Dijital ortamı çok iyi kullanmaya başladık. Diyanet TV'den irşat programları yapılıyor. Ayrıca Türkiye genelinde 90 bin kadar camimizde, imkanlar nispetinde, tedbirlere riayet ederek irşat hizmetlerine devam ediyoruz." diye konuştu.

Yurt dışında 100'den fazla ülkede de Diyanet görevlilerinin irşat çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Başkan Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfının hizmetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Yurt içinde 81 ilimiz 922 ilçemizde, Diyanet Vakfının hayır hasenat hizmetleri, ramazan paketleri, zekat dağıtımı sürüyor. Yurt dışında ise 78 ülkede fakir fukara, garip gureba insanların yanında mümkün oldukça olmaya çalışıyoruz. Ülkemizin cömertliğini, milletimizin büyüklüğünü bu şekilde hem yurt içinde hem de yurt dışında insanlarımızla paylaşmaya gayret ediyoruz." dedi.


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