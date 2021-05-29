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  4. Diyanet açıkladı! Salgında aşı yaptırmamak kul hakkına girer mi?

Diyanet açıkladı! Salgında aşı yaptırmamak kul hakkına girer mi?

29.05.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Din İşleri Yüksek Kurulu salgın döneminde aşı yaptırmamanın kul ve kamu hakkı olarak değerlendirilebileceğini açıkladı.

Diyanet açıkladı! Salgında aşı yaptırmamak kul hakkına girer mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında toplandı.

Toplantıda "Toplum sağlığını tehdit eden salgın hastalıklara karşı aşı yaptırmamak kul ve kamu hakkı olarak değerlendirilebilir mi?" sorusu müzakere edildi, tedbirlere uymamanın "kul hakkı" olduğuna hükmedildi.

“Bilimsel usullere uygun olarak üretilen, alanında uzman hekimlerce salgın hastalıklara karşı koruyucu olduğu belirtilen aşıların kullanımı dinen de uygundur. Buna göre toplum sağlığını tehlikeye atacağı konusunda galip zan bulunan durumlarda gerekli tedbirlere uymamak, kul ve kamu hakkı ihlali olur”

"GEREKEN TEDBİRLERİN ALINMASI DİNİMİZİN BİR EMRİDİR"

Açıklamaya göre sağlığın korunması için önleyici tedbirlere başvurulması ve hastalandıktan sonra tedavi olunması dini bir gereklilik.

“Hastalık risklerine karşı dikkatli olunması ve özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı gereken tedbirlerin alınması dinimizin bir emridir. Nitekim Allah Resûlü, bu bağlamda 'Bir yerde salgın hastalık çıktığını duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde salgın hastalık varsa o bölgeden de ayrılmayın' buyurarak karantina uygulamasına dikkat çekmiştir. Bir diğer hadis-i şerifinde de 'Bulaşıcı hastalık taşıyanın taşımayanla aynı ortamda bulunmasını engelleyiniz' buyurarak salgın hastalığa karşı tedbirli ve ihtiyatlı bir yol takip edilmesini vurgulamıştır. Hz. Peygamber, bulaşıcı hastalığı olan bir kişinin biatını ona dokunmadan alarak bu konudaki hassasiyetini fiilen de göstermiştir.”

"MÜSLÜMANLAR TEDBİR ALMAKLA MESUL"

Açıklamada, “Sağlık otoriteleri tarafından ‘salgın’ olarak ilan edilen bir hastalığa karşı gerekli tedbirlerin alınması ve gerekli tedavilerin uygulanması noktasında Müslümanlar üzerlerine düşen görevi yapmakla dinen mesuldürler” ifadelerine yer verildi.

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