HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyanet: Ayasofya'da resimler perdelenmeli ya da karartılmalı

Diyanet: Ayasofya'da resimler perdelenmeli ya da karartılmalı

14.07.2020 12:29 | Son Güncelleme

Diyanet, Ayasofya'da bulunan resimlerin namazı engellemediğini, ancak namaz esnasında resimlerin perdelenmesi ya da karartılması gerektiğini açıkladı.

Danıştay'ın müze statüsünü iptal etmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı kararıyla camiye dönüştürülen Ayasofya'da namazın nasıl kılınması gerektiğine ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu bir açıklama yaptı.

Ayasofya'da bulunan resimlerin, burada kılınacak namazlara engel olmadığı belirtilen açıklamada "Bununla birlikte Müslümanların namazlarını huşû içerisinde eda etmelerini sağlamak için uygun yöntemler kullanılmak suretiyle namaz vakitlerinde söz konusu resimler perdelenmeli veya karartılmalıdır" denildi.

Kurul'un açıklamasında, "insanlığın kültürel birikimi ve tarihsel mirası açısından büyük bir değeri olan Ayasofya'nın namaz saatleri dışında ziyarete açık tutulmasında dini açıdan bir engel bulunmadığı" da belirtildi. Kurul, ziyaretçilerin cami adabına riayet etmeleri konusunda da gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Kurul, Danıştay'ın kararına ilişkin olarak da "Hz. Peygamber’in müjdelediği İstanbul fethinin sembolü haline gelen Ayasofya'nın vakıf senedinde geçtiği üzere var olan cami niteliğinin tekrar kazandırılarak yeniden ibadete açılması hukukun bir gereğidir" değerlendirmesini yaptı.

"Ayasofya'nın tüm özellikleri korunacak"

Planlanan yeni düzenlemelerle ilgili AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantıları sonrası AKP Sözcüsü Ömer Çelik de dün akşam bir açıklama yaptı. Çelik, UNESCO'nun Ayasofya'nın Dünya Kültür Mirası statüsünün gözden geçirileceğini açıklaması ile ilgili "Ayasofya'nın bütün özellikleri korunacaktır. Bu kültürel miras listelerinden Ayasofya'nın kesinlikle çıkarılacağını düşünmüyoruz" dedi.

İkona ve fresklerin namaz saatlerinde ışık ya da perde sistemiyle kapatılacağını ifade eden Çelik, ziyaretçilerin namaz vakti bittikten sonra bunları görebileceklerini söyledi.

UNESCO, Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi kararını "derin üzüntüyle" karşıladığını açıklamış, böyle bir değişimin önceden UNESCO'ya bildirilmesi gerektiğini ve statü değişikliğinin ilgili komite tarafından değerlendirileceğini belirtmişti.

DHA/HS,SSB

©Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
'Körfez Kurdu' operasyonu! Günlük kazançları 546 bin lira'Körfez Kurdu' operasyonu! Günlük kazançları 546 bin lira
Faranjit: Nedenleri, belirtileri, tedavisiFaranjit: Nedenleri, belirtileri, tedavisi

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Önemli açıklamalar

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Önemli açıklamalar

Erdoğan imzaladı! Yüzlerce kişinin görev yeri değişti

Erdoğan imzaladı! Yüzlerce kişinin görev yeri değişti

Bomba paylaşım! Aşk mı yaşıyorlar?

Bomba paylaşım! Aşk mı yaşıyorlar?

Survivor'da finalistler belli oldu! İşte elenen isim

Survivor'da finalistler belli oldu! İşte elenen isim

Eski eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Flaş gelişme

Eski eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Flaş gelişme

İlhan Kesici'den iddialar sonrası açıklama!

İlhan Kesici'den iddialar sonrası açıklama!

İlginizi Çekebilir

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Meydan savaşı! Ölü ve yaralılar var

Meydan savaşı! Ölü ve yaralılar var

Kurban Bayramı ikramiyeleri zamlı mı olacak?

Kurban Bayramı ikramiyeleri zamlı mı olacak?

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

Diğer Haberler
Bakan Koca'dan 'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' söylentisiyle ilgili açıklama

Bakan Koca 'Yanlıştır' diyerek uyardı

'Körfez Kurdu' operasyonu! Günlük kazançları 546 bin lira

'Körfez Kurdu' operasyonu! Günlük kazançları 546 bin lira

AFAD'dan Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklama: 80 kişi kurtarıldı

AFAD açıkladı: 80 kişi kurtarıldı

MSB işçi alımı yapacak! İŞKUR MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? (MSB personel alımı)

MSB işçi alımı yapacak! İŞKUR MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? (MSB personel alımı)

MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2020 MSÜ mülakat ne zaman?

MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2020 MSÜ mülakat ne zaman?

Son dakika Antalya Alanya'da deprem (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Antalya'da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.