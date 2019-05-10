Diyanet Bilim ve Kültür Merkezi ile Büyük Ankara Camisi Açılış Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mabetlerin ilim, hikmet ve fazilet merkezi olarak toplumu diri, canlı ve ayakta tuttuğunu belirterek, "Camilerimizi sadece namaz kılınıp dağılınan ibadet mekanlarına dönüştürmek ona yapılacak en büyük saygısızlıktır. Camilerin süsü cemaatidir, özellikle de gençlerdir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Bölgesi'nde inşa edilen Diyanet Bilim ve Kültür Merkezi ile Büyük Ankara Camisi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmaya, içinde bulunulan bereketli günlerin tüm insalık için barışa, huzura, refaha vesile olmasını dileyerek başladı. Ramazan boyunca yapılan duaların, eda edilen ibadetlerin kabul ve makbul olmasını temenni eden Erdoğan, vatandaşların sevdikleri, aileleri, dostlarıyla sağlık, afiyet ve emniyet içinde idrak edecekleri bir Ramazan Bayramı'na kavuşmasını diledi. "Mübarek cuma gününde Ankara'mıza böyle muhteşem bir eser kazandırma bahtiyarlığı yaşatan Rabbime sonsuz hamdüsenalar olsun." diyen Erdoğan, resmi açılışı yapılan Diyanet Bilim ve Kültür Merkezi ve Büyük Ankara Camisi'nin başkente hayırlı olmasını Allah'tan niyaz etti. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Yedikule'de protesto için toplandılar, müjdeli haberle dağıldılar Yüksekova'da öğrenciler daha temiz çevre için çöp topladı

Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Bölgesi'nde yaklaşık 80 dönümlük araziye inşa edilen bu külliyenin, 15 bin cemaat kapasitesi, misafirhanesi, bedesteni, el sanatları dükkanları, 5 bin kişilik kongre ve kültür merkeziyle başkent Ankara'ya yakışır bir eser olduğunu dile getiren Erdoğan, kütüphanesi, otoparkı, geleneksel hamamı, aşevi ve diğer özellikleriyle Diyanet Bilim ve Kültür Merkezi'nin millete çok yönlü hizmetler vereceğini söyledi. Külliyenin yanındaki arsaya inşa edilecek İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nin de buraya çok farklı bir boyut katacağını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu eserin Ankara'ya kazandırılmasında emeği geçen, alın teri olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, önceki Başkanlarımız Melih Gökçek ve Mustafa Tuna Beyefendi'ye özellikle teşekkür ediyorum. Toplu Konut İdaremize teşekkür ediyorum. Onların vizyonu ve gayretleri olmasaydı Ankara'mız böyle muazzam bir külliyeye kavuşamazdı. Tövbe suresindeki ilahi emre uyarak Allah'ın mescitlerini imar ve ihya eden tüm emek sahiplerinden Rabb'im razı olsun diyorum."

Erdoğan, camilerin sadece taştan, tuğladan, betondan ibaret binalar değil, müminlerin tüm farklılıklarını bir tarafa bırakıp Hakk'ın karşısında eşitlendiği, cem olduğu, günde 5 defa kulluk görevinin ifa edildiği mukaddes mekanlar olduğunu vurguladı. - "Camiler inşa edildikleri şehirlere karakter kazandırır" Camilerin birer ibadethane olmanın ötesinde mimarisiyle, süslemeleriyle, hüsnühat ve tezhipleriyle bulunduğu mekanla, ismiyle, medeniyetin farklı özelliklerini yansıttığını anlatan Erdoğan, birer mimari eser olan camilerin, inşa edildikleri şehirlere kimlik, kişilik ve karakter kazandırdığına işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Medeniyetimizin sembol şehirlerinin hemen hepsi yine sembol bir cami, medrese ve külliyeyle anılır, böyle hatırlanır. İstanbul'u Sultanahmet'siz, Süleymaniye'siz, Edirne'yi Selimiye'siz, Bursa'yı Ulu Cami'siz düşünemeyiz. Mardin denilince, Erzurum, Konya, Kayseri denilince aklımıza önce her biri ayrı güzellikteki medreseleri, camileri gelir. Ankara'yı Hacı Bayram Veli Camisi ve türbesi olmadan anlatmak mümkün değildir. Merhum Turgut Özal'ın gayretleriyle tamamlanan Kocatepe Camisi de yakın dönemde Ankara'yı anlatan sembol eserlerden biridir. Hamdolsun dönemimizde Beştepe Millet Camisi ve Melike Hatun Camimizin de kısa sürede başkentimizin timsalleri arasına katıldığını görüyoruz. Ankaralıların yanı sıra farklı vesilelerle şehrimize gelen vatandaşlarımız da muhakkak buraları ziyaret ediyor."

- "Şehrimizin kadim kimliğini güçlendirecek" Erdoğan, geçen hafta ibadete açılan Büyük Çamlıca Camisi'nin şimdiden İstanbul'un abide eserlerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, "Kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla milletimizin tüm fertleri sadece mübarek gün ve gecelerde değil sabah namazlarında da Büyük Çamlıca Camisi'ne koşuyor, tam bir muhabbet ikliminde ibadetlerini yerine getiriyor. 60 bini aşkın cemaati kubbenin altında ve avlusunda toparlayabiliyor." dedi. Osmanlı, Selçuklu ve modern mimarinin en güzel özelliklerini barındıran Diyanet Bilim ve Kültür Merkezinin Ankara'ya damgasını vuracağını belirten Erdoğan, "Bu abide eser Cumhuriyetin Ankara'sını Selçuklu'nun, Osmanlı'nın Ankara'sı ile yeniden kucaklaştıracak, şehrimizin yıllardır örselenen kadim kimliğini güçlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu. - "Ne kadar muhteşem olurlarsa olsun boynu bükük kalmaya mahkum" Erdoğan, Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin inşasından beri İslam toplumlarında camilerin hayatın merkezi, bulunduğu çevrenin kalbi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Nasıl ki kalp insanı hayatta tutan ana organsa mabetler de ilim, hikmet ve fazilet merkezi olarak toplumu diri tutar, canlı tutar, ayakta tutar. Camilerimizi sadece namaz kılınıp dağılınan ibadet mekanlarına dönüştürmek ona yapılacak en büyük saygısızlıktır. Camilerin süsü cemaatidir, özellikle de gençlerdir. Çocuklarımızın neşesiyle, gençlerimizin heyecanıyla, pirifanilerin tecrübesiyle, kadınlarımızın nezaket ve becerisiyle dolmayan bir cami mahzun ve öksüz kalmış demektir. Çocukların gelmediği, gençlerin uğramadığı, hanımların sahip çıkmadığı camiler ne kadar muhteşem olurlarsa olsun boynu bükük kalmaya mahkumdur. Geçmişte olduğu gibi bugün de cami merkezli bir hayatı özendirmemiz, teşvik etmemiz gerekiyor. " Cumhurbaşkanı Erdoğan, geleceğin teminatı olan genç kuşakla camilerin arasında yapay duvarlar örmemek, gençlerin kalplerini camilere ısındıracak faaliyetler düzenlemek gerektiğini söyledi. Erdoğan, "Günde 5 vakit bize kulluğumuzu hatırlatan çağrıya cevap vererek, önce kendimizin sonra evlatlarımızın ayaklarını camilere alıştırmalıyız." dedi.