SEFA ŞAHİN - Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile ilgili belirlediğimiz konferansların her biri hizmet içi eğitim mesabesinde, pedagojik formasyon alanında gelişimi sağlayacak." dedi. Diyanet İşleri Başkanlığınca 1-7 Ekim'de düzenlenecek, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nın bu yılki teması, "Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler" olacak. Başkanlıktan 81 il müftülüğüne gönderilen yazıya göre, hafta kapsamında "Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler" konusu ele alınacak. Hafta boyunca yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek etkinliklerle din görevlilerinin İslam tarihi ve medeniyetindeki yeri ve önemi üzerinde durulacak, din hizmetlerine büyük emekler vermiş örnek şahsiyetler ile cami ve Kur'an kurslarının imar ve ihyasında önemli fedakarlıklarda bulunan hayır sahipleri hatırlanacak. Böylece cami ve din görevlilerinin tarih boyunca yüklendikleri misyonun canlı tutulmasına katkı sağlanacak. Ayrıca, "Yanımızda olan birileri var" sloganıyla hazırlanan din görevlileriyle ilgili görseller de sosyal medyada ve etkinlik alanlarında kullanılacak.

- "Hocalar ve onların hizmet stratejisi hatırlatılacak" Din Hizmetleri Genel Müdürü Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nın din hizmetlerine vizyon oluşturulması için yapılan bir etkinlik olduğunu belirtti. Bu kapsamda hem cami hem de din görevlilerine ilişkin konuların gündeme taşındığını ifade eden Albayrak, bu yıl etkinliklerde Hz. Adem'den bugüne kadar din hizmetlerine hayatını adamış insanların anlatılacağını söyledi. Albayrak, Selçuklu ve Osmanlı devleti dönemlerinde İslam alemine din hizmetleri noktasında katkısı olan yüzlerce alim ve hocanın olduğunu hatırlatarak, Cumhuriyet döneminde ise Gönenli Mehmet Efendi, ilk Kur'an muallimlerinden Nur-i Osmaniye Camisi imamı Hasan Akkuş Efendi, Mehmet Zahid Kotku, Mehmet Rüştü Aşıkkutlu, Kesik Bacak İsmail Efendi ve Abdurrahman Gürses gibi hocaların simge isimler arasında yer aldığını vurguladı. Anadolu'nun her köşesinde bu tür hizmetleri veren kişilerin bulunduğunu kaydeden Albayrak, etkinlikler kapsamında bu hocaların ve onların hizmet stratejisinin tekrar hatırlatılacağını ifade etti.