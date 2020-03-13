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  4. Diyanet 'Cuma namazı kılınmayacak' iddiasını yalanladı

Diyanet 'Cuma namazı kılınmayacak' iddiasını yalanladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2020 09:31 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle bugün Cuma namazı kılınmayacak iddiasını Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı paylaşımla yalanladı.

Diyanet 'Cuma namazı kılınmayacak' iddiasını yalanladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma namazı kılınmayacak' iddiasını yalanladı. Diyanet'in Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde Cuma namazı kıldıracak ve 'Tedbir Mümin'den Takdir Allah'tandır' başlıklı hutbe irad edecektir" denildi.

Kaynak: DHA

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