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Diyanet, din görevlilerinin önemini anlatacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 19:08 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığınca, her yıl 1-7 Ekim tarihlerinde düzenlenen "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nın bu seneki teması, "Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler" olacak - Bu kapsamda, hafta boyunca din görevlilerinin motivasyonunu artırıcı etkinliklere ağırlık verilecek, din görevlilerinin İslam tarihi ve medeniyetindeki yeri ve önemi üzerinde durulacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca 1-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nın bu yılki temasının, "Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler" olacağı bildirildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla 81 il ve yurt dışı teşkilatlarında görev yapan 150 bine yakın personele yönelik motivasyon artırıcı etkinlikler düzenlendi.

Din görevlileri arasında, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, proje geliştirme, hutbe ve şiir yazma, dini bilgi yarışmaları gibi faaliyetlerle önce il birincileri, sonra bölge birincileri ve son olarak da Türkiye birincisi belirlendi.

Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nın bu seneki açılışını, 1 Ekim Pazartesi günü saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş gerçekleştirecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleşecek açılışa din görevlileri, başkanlık personeli ve Ankara merkezden görevliler katılacak.

- 81 il müftülüğüne talimat gönderildi

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 81 il müftülüğüne gönderilen yazıya göre, 2018 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda "Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler" konusu ele alınacak.

Hafta boyunca yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek etkinliklerle din görevlilerinin İslam tarihi ve medeniyetindeki yeri ve önemi üzerinde durulacak, din hizmetlerine büyük emekler vermiş örnek şahsiyetler ile cami ve Kur'an kurslarının imar ve ihyasında önemli fedakarlıklarda bulunan hayır sahipleri hatırlanacak. Böylece cami ve din görevlilerinin tarih boyunca yüklendikleri misyonun canlı tutulmasına katkı sağlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Camiler din görevlileri diyanet işleri başkanlığı

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