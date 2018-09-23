Diyanet, din görevlilerinin önemini anlatacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca 1-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nın bu yılki temasının, "Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler" olacağı bildirildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla 81 il ve yurt dışı teşkilatlarında görev yapan 150 bine yakın personele yönelik motivasyon artırıcı etkinlikler düzenlendi.

Din görevlileri arasında, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, proje geliştirme, hutbe ve şiir yazma, dini bilgi yarışmaları gibi faaliyetlerle önce il birincileri, sonra bölge birincileri ve son olarak da Türkiye birincisi belirlendi.

Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nın bu seneki açılışını, 1 Ekim Pazartesi günü saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş gerçekleştirecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleşecek açılışa din görevlileri, başkanlık personeli ve Ankara merkezden görevliler katılacak.

- 81 il müftülüğüne talimat gönderildi