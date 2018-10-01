Diyanet görevlileri Suriye’de hayatın her alanında

ÖMER KOPARAN - Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden temizlenen bölgelerde din görevlileri hem insani yardım hem de din işleri alanlarında Suriyelilere hizmet veriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlendirdiği din görevlileri, Bab, Cerablus, Çobanbey ve Azez bölgelerinde Suriyelilere yol gösteriyor.

Türkiye’de müftü, cami imami, Kuran kursu öğreticisi olarak görev yapan söz konusu görevliler, Suriye’de Kuran kursları, cami tadilatları ve mefruşatları, imam-müezzin seçimleri ve insani yardımların dağıtılması faaliyetlerinde bulunuyor.

Suriye'de görev yapan din görevlileri, çalışma şartlarını ve bulundukları yerlerdeki halkın durumunu AA muhabirine anlattı. Kilis Müftü Yardımcısı ve Azez Din Hizmetleri ve İnsani Yardım Koordinatörü Hüseyin Demirhan, "Teröristlerden temizlenen bu bölgelerde ibadet ihtiyacını karşılamak üzere gayret gösteriyoruz. 2017’nin başından başlayarak bu bölgedeki tadilata ihtiyacı olan camileri tespit ettik. İlk etapta 66 camiyi restore ettik. Pazarcı, Mare, Soran, Çobanbey'de 160 cami ve dört müftülük binası da 2018 yılında hizmete girecek." dedi.

Azez'deki cemaatin kalabalık olması nedeniyle imam, hatip, müezzin olarak çalışacak (Suriyeli) kişileri seçmek için bir komisyon kurduklarını ifade eden Demirhan, bu kişilerin Türkiye'de eğitim almalarını sağladıklarını kaydetti.

Demirhan, "Cami hizmetleri dışında Kuran kursu hizmetlerimiz var. Savaşın ortasında kalmış bir nesil, okuma yazma bilmiyor. Eğitimden mahrum kalmış çokça insan, çocuk var. Bu kardeşlerimize hem okuma yazma hem Kuran eğitimi alabilecekleri kursları devreye soktuk." diye konuştu. Kuran kurslarına çok büyük ilgi olduğunu belirten Demirhan, "Türkiye'deki Kuran kurslarında okutulan kitaplar Arapça'ya çevrilerek buradaki çocuklara okutuluyor." dedi. Demirhan, Kuran kursları ve camilerdeki ısınma masraflarını, kurslardaki yetimlerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Hüseyin Demirhan, şöyle devam etti: "Fırat Kalkanı Bölgesi ve Azez'de bir normalleşme sağlandı. Zeytin Dalı Harekatı'yla (Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'den yönelttiği tehditin ortadan kalkmasıyla) halk, çok daha rahat bir nefes aldı. Türkiye'ye sevgi ve muhabbetleri arttı. Türkiye'den bahsedildiğinde gözleri dolan insanlarla karşılaşıyoruz. Cuma hutbelerinde (Türkiye için) dualar ediliyor. Türkiye'nin kendileri için çaba sarf ettiğini daima dile getiriyorlar."

- Cami tadilatları, Kuran kursları, hafızlık eğitimi

Gaziantep İl Müftülüğünde Bab İnsani Yardımlar ve Din Hizmetleri Sorumlusu Selahattin Yıldırım da "Göreve başladığımda ilk hedefimiz camileri ibadetlere hazır hale getirmekti. Camilerin tadilatlarına başladık. Komisyonlar kurarak camilerde görev alacak Suriyelileri tespit ettik. Şu an Bab bölgesinde 400 görevli arkadaşlarımızla hizmet ediyoruz." dedi.

Yıldırım, Kuran kurslarında 7 bin 500 civarında öğrencileri olduğunu ifade etti. Bab'da halihazırda 300 bin sivilin yaşadığını dile getiren Yıldırım, her geçen gün Türkiye'den dönüşler olduğunu ve ilçedeki istikrarın artması nedeniyle diğer bölgelerden göç de aldığını vurguladı. Yıldırım, terör örgütü DEAŞ işgalinden kurtarılmasının ardından ilçeye ilk geldiklerinde nüfusun yüz bin civarında olduğunu paylaştı. "Camiler eğitim merkezi. Günün her saati açık. Yaz, kış demeden eğitimler sürüyor." ifadesini kullanan Yıldırım, şunları aktardı:

"Bölgedeki Suriyeli görevlilerimizle okulların tatil olduğu dönemde yatılı Kuran kursu hizmeti planladık. Görevlilerimiz, '30 öğrencimizi 3 ayda hafız olarak mezun edeceğiz' dediler. Süre kısa olduğu için çok şaşırmıştım. Suriye'de geleneğin böyle olduğunu söylediler. 3 aylık eğitimde 18 öğrencimiz hafızlığını bitirmiş, 12 öğrencimiz ise bitirmeye çok yaklaşmıştı." değerlendirmesini yaptı. Camilerde spor takımları kurduklarını da dile getiren Yıldırım, "Çocuklara camiyi sevdirmeye çalışıyoruz. Suriyeliler Bab'daki Türk din görevlilerini çok seviyor. Biz yardım etmeye, yaralara merhem olmaya geldik. Kendi ideolojimizi dayatmak gibi bir düşüncemiz yok. Yanlışlıklarımızı birbirimizi uyararak düzeltmeye çalışıyoruz." dedi.

Yıldırım, bölgede hizmet içi eğitimlerin sıklaştırılması, ilahiyat fakültelerinin açılması gerektiğini kaydetti. - Kamplarda eğitim ve gıda desteği

Kilis Müftü Yardımcısı ve Suriye'deki kamplarda Din Hizmetleri ve İnsani Yardım Sorumlusu Mehmet Çoban da kamplardaki faaliyetleri şöyle özetledi: