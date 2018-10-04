Diyanet, ‘haram’ dediği faizden binlerce lira aldı iddiası!

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Diyanet'in gelirleri arasında “faiz” de yer alıyor ve faizden elde ettiği gelir, her yıl artıyor. 2015'te 197 bin TL faiz alan Diyanet, 2016'da bu gelir kalemini 255 bin 881 lira 37 kuruşa çıkardı. 2017'de ise faiz geliri 256 bin 806 lira 46 kuruş oldu.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş 1 Haziran 2018 günü Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde “Faiz Haramdır” konulu hutbe okuyup, cuma namazı kıldırmıştı. Açıklaması ise şöyle olmuştu: “Faiz, kul hakkını hiçe sayarak, insanları kolaylıkla aldatmanın yolunu açar. Kazanıyorum zannederken aslında kaybeden bireyi ve birbirine güvenini yitiren toplumu felakete sürükler. Faiz yalnızca malın değil, hayatın da bereketini kaçırır. Nice iflaslar, intiharlar, dağılan aileler, heba olan ömürler faizin birer neticesidir.”
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