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Diyanet ile Trabzon bayram namazı saat kaçta? Trabzon’da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2022 Trabzon bayram namazı saati!

08.07.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’da ikamet eden veya bayramı orada geçirecek olan birçok kişi tarafından bayram namazı saatleri internetten araştırılıyor. Diyanetin açıklamasıyla belli olan bayram namazı saat kaçta? Trabzon’da bayram namazı saat açta kılınacak? İşte detaylar…

Diyanet ile Trabzon bayram namazı saat kaçta? Trabzon’da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2022 Trabzon bayram namazı saati!

Her bayram öncesi bayram namazı saatleri oldukça gündemde yer alıyor. 9 Temmuz Cumartesi sabahı bayram namazı kılacak olan ve Trabzon’da bayram namazı kılacak olan herkesin araştırdığı bir konu. Diyanet işleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini paylaştı. İşte Trabzon 2022 Kurban Bayramı namaz saati bilgisi!

2022 TRABZON BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz-12 Temmuz arası idrak edilecek. Trabzon'da bayram namazı 9 Temmuz 2022 sabahı saat 05.33'te cemaatle beraber kılınacak. Trabzonlular Kurban Bayramı namazınının ardından verilecek Bayram Hutbesini dinleyecek.

BAYRAM NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Her sene bayramlarda toplu olarak kılındığı bilinen bayram namazı, Müslümanlar arasındaki bağın ve birliğin gelişmesine katkı sunmakta ve bayram kutlamasına vesile olmaktadır. Namazın sonrasında caminin bahçesinde bayramlaşan vatandaşlar arasında toplumsal birlik ve beraberlik duygusu güçlenir.

Ayrıca okunan bayram hutbesi sünnettir ve namazın ardından okunan bu hutbeler, vatandaşlar için güzel tavsiyeler içerip yol gösterici özellik taşır.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Önceki günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın sonrasında Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı da belli oldu. Tatil toplamda 9 güne çıktı. 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatili 17 Temmuz 2022 Pazar gününe dek devam edecek.

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