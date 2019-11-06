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Diyanet İlleri Başkanı Erbaş: ”Keşke birleştirsek de Mevlid-i Nebi ismi ile kutlasak diye hep bekliyorduk, bu oldu”

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 12:14 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ”Bütün İslam dünyasında birlik ve beraberlik oluştu. Özellikle Mevlid Kandili ayrı, kutlu doğum ayrı olduğundan dolayı keşke birleştirsek de Mevlid-i Nebi ismi ile kutlasak diye hep bekliyorduk, bu oldu. Bütün milletimiz için iyi olsun diyorum, daha iyi oldu” dedi.
İhlas Medya’nın gündeme getirdiği FETÖ projesi Kutlu Doğum Haftası, artık Mevlid-i Nebi Haftası olarak kutlanıyor. Konu ile ilgili yapılan düzenlemeden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yapılan değişikliğin İslam dünyasında birlik ve beraberlik oluşturduğunu kaydetti. Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla birçok etkinlik gerçekleştirileceğini belirten Erbaş, ”Milletimizin Mevlid-i Nebi Haftası’nı tebrik ediyorum. Efendimizin doğum yıl dönümünü yeniden kutlamış olacağız. Bütün İslam dünyasında bir birlik ve beraberlik oluştu. Mevlid Kandili dediğimiz geleneksel olarak asırlardır kutladığımız Mevlid Kandili ile birleştirdik ve adına orijinal adı olan Mevlid-i Nebi ismini verdik. Bütün milletimiz için iyi olsun diyorum, daha iyi oldu. İslam dünyasında birlikte kutlanıyor” dedi.

“81 ilimizde din istismarı ile mücadele başlığı altında çalışmalar başlattık”
Diyanet İşleri Yüksek Kurulunun FETÖ ile mücadele noktasında önemli çalışmaları olduğunu ifade eden Erbaş, ”Bu çalışmaları kitap haline getirdik. Hatta broşür olarak milletimize ulaştırmak için 1 milyon adet çoğaltıp 81 ilimizde din istismarı ile mücadele başlığı altında çalışmalar başlattık. FETÖ’nün bu millete yapmış olduğu kötülükleri o kitapçıklar vasıtasıyla, konferans ve panellerle milletimizi uyarmaya, bilgilendirmeye çalışıyoruz. Milletimiz inşallah doğru ve sahih bilgiyi dikkate alır. Biz dini istismarı önlemek için doğru bilgiyi öne çıkarıp milletimizi uyarmaya çalışıyoruz. Özellikle Mevlid Kandili ayrı, kutlu doğum ayrı olduğundan dolayı keşke birleştirsek de Mevlid-i Nebi ismi ile kutlasak diye hep bekliyorduk, bu oldu. Milletimiz için hayırlı oldu” dedi.

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