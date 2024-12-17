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  4. Diyanet'in ABD'deki 'villaları' gündem olmuştu! Cevdet Yılmaz'dan açıklama: "Burada 'villa' olarak bahsedilen yerler..."

Diyanet'in ABD'deki 'villaları' gündem olmuştu! Cevdet Yılmaz'dan açıklama: "Burada 'villa' olarak bahsedilen yerler..."

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
17.12.2024 16:12
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ABD'de yaptırdığı yerleşke gündem olmuştu. Konu sosyal medyada 'Diyanet'in vilları' olarak gündem olmuştu. Söz konusu yerleşke ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi. Yılmaz, “Burada 'villa' diye bahsettiğiniz yerler, 10 tane konut; öğrencilerin, gençlerin, Türkiye'den giden akademisyenlerin, araştırmacıların kullandığı altyapılardır" dedi.

Diyanet'in ABD'deki 'villaları' gündem olmuştu! Cevdet Yılmaz'dan açıklama: "Burada 'villa' olarak bahsedilen yerler..."

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"WASHİNGTON'A BEYAZ SARAY'IN DİBİNE YAPILMIŞ"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye Diyanet Vakfının Washington'da yaptığı 100 milyon dolarlık yatırıma dikkat çekerek, “100 milyon dolarlık bir yatırım yapılmış. Ek harcamalarla birlikte bugünün parasıyla TL olarak 4 milyar liradan bahsediyoruz. Washington'a, Beyaz Saray'ın dibine yapılmış” ifadelerini kullandı.

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"BURADA VİLLA DİYE BAHSEDİLEN YERLER..."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz söz alarak Çömez'e cevap verdi. Yılmaz, merkezin 2013 yılında temeli atıldığını ve 2016'da tamamlandığını söyleyerek, “Burada 'villa' diye bahsettiğiniz yerler, 10 tane konut; öğrencilerin, gençlerin, Türkiye'den giden akademisyenlerin, araştırmacıların kullandığı altyapılardır. Bu külliye sadece ibadet hizmeti değil, Türk kültürünü tanıtma; restoranıyla, yemekleriyle, motifleriyle, orada Türk kültürünü tanıtma fonksiyonu da icra etmektedir. Dolayısıyla, çok boyutlu bir faaliyet yürütmektedir ve bütçeden de hiçbir gelir almadan gelir getirici faaliyetleriyle işletme giderlerini finanse etmektedir. Diyanet İşleri Vakfıyla ilişkilidir” dedi.

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Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz Diyanet İşleri Başkanlığı abd villa
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