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Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken çağrı: Milli ürünleri tercih edelim

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 16:42 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'ye yönelik olarak yürütülen ekonomik saldırılardan dolayı 'Milli ürünleri tercih edelim' çağrısında bulundu. Açıklamada, 'İstiklal ve istikbalimiz adına büyük bir mücadele verdiğimiz bu günler maddi ve manevi açıdan kenetlenme ve fedakarlık zamanlarıdır' ifadesi kullanıldı.

Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken çağrı: Milli ürünleri tercih edelim

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada; "İstiklal ve istikbalimiz adına büyük bir mücadele verdiğimiz bu günler maddi ve manevi açıdan kenetlenme ve fedakarlık zamanlarıdır. Biliyoruz ki devletimiz, mazlumlara umut olduğu için zalimlerin hedefi olmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığımız bütün görevlileri ve mensupları ile milli paramızı kullanmak, lüks ve israftan kaçınmak ve milli ürünleri tercih etmek başta olmak üzere her türlü fedakarlık ve sorumluluk konusunda milletimize rehberlik etmeye devam edecektir. Tarihten beri nice zorlukları birlik ve beraberlik ruhu ile aşmış aziz milletimiz, sistematik şekilde maruz kaldığı bu çok boyutlu saldırıların da üstesinden gelecek ve Allah’ın yardımı ile bu onurlu mücadelesinden galip çıkacaktır.

Tarih şahittir ki Allah, dinine yardım edenlere yardım edecek, mazlumların hamilerine tuzak kuranların tuzaklarını boşa çıkaracaktır" denildi. (İHA)

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Diyanet İşleri Bakanlığı diyanet dolar ekonomik saldırı Türkiye

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Okuyucu Yorumları 39 yorum
önce sen verilen ödenekle yetinmesini bil
hadi yapalım hemen ilk önce diyyanet te altınızdaki lüks araçları verin sonra o istediginiz ek bütçeyi geri çevirin
bir günde desenize haram yemeyin çalmayın çırpmayın diye ama nerede sizde bilinç
diyanete ayrılan 7 milyar lira ödenekleri naptın? nereye harcadın? sen önce kendin yap tasarrufu? millete ekonomik fetva verecek yüzün olsun biraz
bindigi makam arabası kimin acaba
Vatandaştan fedakarlık bekleyeceğine sen şu bütçenden fedakarlık göstersene.Azıcık daha zorlasan NASA’yı yakalayacaksın bütçede.Ekstra bütçe istemeyi biliyorsun ama.
Haysiyetsizlik utanmazlık tavan yapmış. Adamların yüzü bile kızarmıyor kardeşim.
milli bi ürünümüz var mı acaba bilgilendirseniz bizi
zırhlı araçlara binerken tasarruf yapmıyorsunuz beyfendiler
diyanet işleri başkanı doğru söylemiş amaaaaaa; bunu önce başka birisine söylesin
Çok fedakar olduğunuz için 1 senelik ödeneği altı ayda bitirdiniz dönün kendiniz e bakın bi önce kula kulluk eden diyanet başkanı
siz önce ayrılan ödeneği bir yarı yarıya azaltın sizdeki vefayı görelim üzerimize düşeni fazlasıyla yaparız
kendileri sefa sürerken halka asgari ücret için sukretmeleri gerektiği fetva sini veren ler! gidin önce kendiniz lüksten vaz geçin. saraylardan vaz geçin. itibardan tasarrufun sizi kucultmeyecegini anlayın. çaldiklarinizi geri köyün. yoksa bilinki bizimle geçmişte aynı gemide değildiniz yine aynı gemiye binemeyiz !!
Lira %15 düştüğü günün gecesi de sela okusaydınız.
Hiç kimse fedakarlık etmesin bu dönemde zenginleşen liboslar önden buyursun %1 in yaptığını %99 ödemesin diyanet bir zahmet vaktinde yapılan %300 karları niye elestirmiyor da bugün fakirin lokmasından fedakarlık bekliyor
siz önce hacca dolarla değil tl ile gitmeyi halledin ondan sonra konuş
kendisi oğlu kaç dolar bozdurmuş
MAKAM ARACI MERSEDESİNİ SAT Bİ ÖNCELİK ET BAKALIM.
Evet fedakarlık zamanı önce siz yıllık bütcenizi düşürerek fedakarlık yapabilirsiniz mesela
ey diyanet fetfa verirken daha önce aklınız neredeydi.
DIYANET YEDIGI HARAMLARIN KARSILIGINI RECEBE SECDE EDEREK VERIYOR
A.q lan yerli milli bise birakmadinizki nevar yerli solede tercih edelim sende makam arabanı yerliye cevir.....
bunların hepsi yörük sırtından kurban kesiyor..
Hac farizasını TL ile yapalım.Ancak daha da önemlisi tamamen zındıkların kontrolünda olan mubarek yerleri ya ellerinden alın,ya da ALLAH a sığınarak tüm dünya müslimanları 5 sene hac olayını durdursunlar bak ne hale geliyorlar
Mercedese binmeyerek başlayalım hacı
Bakarmisiniz yorumlari okuyunca Türklümden utaniyorum pevasizca yorum yapanlarin çogu Türkiye duşmani hala dindar dinsiz ayrimcilik kavgasi peşindeler Ben bir Ateist olarak böyle bir ayrimci uslupla konuşmayi düşünmüyorum nedensa şu an dindari dinsizi v.b. hepsi kilitlenip BİRLİK OLMA ZAMANI aksi halde dışarıdaki çakallar teker teker hepimizi yok edecekler ithal mallari alacaginiza birkaç yil yeeli vestel telefonlari alin evet şimdilik iyi degil eksikleri var ama nezaman büyük destek görür o da kendisini geliştirmiş olur
sen yönetime işine karışmasan olmaz senin gibi bir papaz zaten ortalığı karıştırdı ortalık düzelince diyanetin bütçesine istediğin 600 milyon tl recepden alırsın artık lüzumsuz kurum.
CAMİLERİ KÖY CAMİLERİNİ GEZİN İMAMLARIN NAMAZ KILDIRMADAN HABERİ YOK.KIRAAT YOK,TADİL İ ERKAN A RİAYET YOK.CAMİLERİN ÇEŞMELERİ AKIYORBOZUK TUVALETLER PİSLİK İÇİNDE BU NASIL İMAM BU NASIL ŞUUR BU NASIL TAKVA?KÖY CAMİLERİNİ KENAR MAHALLE CAMİLERİNİ DENETLEYİN.ADAM İMAMLIĞI EK İŞ OLARAK YAPIYOR.EZANI BİLE BAŞKALARI OKUYUP NAMAZI ALEL ACELE KILDIRIP ÜSTÜ BAŞI BİLE Bİ ACAİP BİR AN ÖNCE NAMAZ BİTSİN KAÇAYIM DERDİNDE.ETRAFINI AYDINLATACAK BİLGİLİ TAKVA EHLİ İMAMLAR ÇOK ÖNEMLİ.DİYANETİN MÜFETTİŞLERİ HABİRE TÜM CAMİLERİ GEZMELİ İMAMLARA PERFORMANS KRİTERİ İLE MAAŞ VERİLMELİ.SİZE ACAİP DERECEDE KIZGINIM
ABD her zaman bizim ülkemizi yıkmak istiyor, üzerimize geliyor, Sayın Tayyip Erdoğan da, bu durumlardan, hep güçlenerek, oyunun arttırarak çıkıyor. ve her krizden güçlenerek çıkıyor. bu dolar krizinin sonucuda böyle bitecektir. cebini dolduran doldurana. dolar yılbaşında 3,75 iken dolar alanlar, şuan kaç lira kar etti Allah bilir. biz ekmek 1,25 lira olmasın diye çabalayıp duralım. 25 kuruşun hesabını yapalım. Malı götüren götürdü çoktan..
türkiyede ABD magazaler zicirleri var mc donalns gibi ve dahası var önce bunları kapat
Bu yapan Batılılar Haçlı siyonistler diyorsunuz Ama onların milyon dolarlık makam araçlarına binerken A bu bunların arabası binilmez demiyorsunuz Bakan vekil abilermiz Kendilerine çocuklarına bakın Ailesine hepsi Bu siyonist haclı ların marka kaliteli mallarını giyerler Gidin devlet dairelerine bütün hersey bunların malı Kim kimi kandırıyor anlamadım bir yerden bunları ihla etmek için urasan birilerimi yoksa gariban halkmı? Benim cebimdeki 50.100 tl yaz gectik yok ama var sayın doların ne faydası olacak Yarin dolar yükseldi diye Vekillerimiz hiç utanmadam maslarına zam yaparlar
İTHALATIMIZ İHRACATIMIZDAN FAZLA İKEN NE DİYE YASALAR ANLAŞMALARLA ÜLKEYİ YABANCI MALLARLA DOLDURMANIN ÖNÜ AÇILDI? İHRACAATI FAZLA OLAN ÜLKELER KAZANDI BİZ HEP VERDİK.DEVLETİ YÖNETENLER YUKARDA HERTÜRLÜ ANLAŞMAYLA ÜLKEYİ PEŞKEŞ ÇEKERKEN NİYE MİLLETE BU ŞEKİLDE MİLLİLİK OYUNU OYNUYORLAR AYIP DEĞİLMİ?SEN BİR HOCASIN BİR KEZ DEDİNMİ MEDYA İLE OY İÇİN HERTÜRLÜ YALAN DOLAN İFTİRA DÖNÜYOR BUNUN ÖNÜNE GEÇİLMELİ DİYE.BİR KEZ DEDİNİZMİ ORTADOĞUDA MÜSLÜMAN COĞRAFYASI ECNEBİ İLE BU HALE GETİRİLİRKEN TERÖR ELEBAŞLARINA DOKUNULMADAN TERÖRLE ORTAK OYUN KURULURKEN HÜKÜMETİ ELEŞTİRİP HAKKI HAYKIRDINMI BİRKEZ?
Müslümana HAC FARZDIR.1 Defa gidildimi farz yerine getirilmiş olur.O nedenle eyyyyyy diyanet ve ticaret başkanıııı; 1-2.HAC'ların en az 5 yıl yapılmamasını açıkla müslümana. 2-UMRELERİ yapanlarında paralarını bir havuzda toplayıp KARZ-I HASEN OLARAK FİNANSAL DESTEĞE İHTİYACI OLAN KURUM VE KURULUŞLARA,YARDIMA MUHTAÇ İNSANLARA DAĞITLMASININ SEVABINI ANLAT VE UMREDEN VAZ GEÇİRT. 3-DEVLET BAŞKANINDAN EN ALT MEMURA KADAR İSRAFI KALDIRIN.HARAMSARAYI ÜNİVERSİTE YADA HASTAHANE YAPIN.BAŞKAN 1 MİLYONLUK ARACA BİNME.CLİO YA BİN.
makam arabası devlet tahsil edecektir sonuçta bu devletin bir kurumudur benim ona lafım yok şu zamana kadar bu kurum hiç bir şeye ses çıkarmadı kalkmışsın ekonomiden bahsediyorsun otur oturduğun yerde biz fedakarlık olduğunu biliyoruz zaten
Her cuma camiilere yardım diye para topluyorsunuz, bazen imamlar bunu söylerken bile utanarak söylüyor. Bir dilenci bile günlük 500 lira topluyor, binlerce kişi yüzlerce camii bu paralar nereye gidiyor, yıllardır camide tadilatta görmüyoruz, ayda yılda bir halı değişiyor o kadar
SiZ niye fedakarlik yapmiyosunuz habire ek bütçe istiyorsunuz.kendinizde tik yok utanmazlar.diyanet olarak tek iyi yaptığınız şey dilenmek.burada dilen cuma namazında dilen başka birşey bildiğiniz yok.
ithalat ihracat yapanların dışında tüm yabancı paralar, akp li yetkilinin açıkladığı gerçek kur üzerinden tl ye cevrilsin. görelim vatan evlatlarını.
Sayın başkan hak hukuk adaleti bilen dindar biriysen 4 ay maaş alma ölmezsin
Olur canım ilk sana verilen bütçeyi zamanında bitir sonra altınızdaki aon model yavur malı otomobili sat ozaman anlayalım fedakarlık neymiş. Üretim yapmay 135 000 kişilik çağ dışı topluluk. Benden kaynaklanan vergilerim haram olsun.
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