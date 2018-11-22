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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. İşleyen, 4 yaşından itibaren Kur'an hizmeti veriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 15:24 | Son Güncelleme

MEVLİD-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Mersin'e gelen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MEVLİD-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Mersin'e gelen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen, "12 yaşını bitirmeyen çocukların camide Kur'an eğitimi alması yasakken, şimdi 4 yaşından ölünceye kadar her yaş grubuna Kur'an hizmeti veriliyor" dedi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen, Kongre ve Sergi Sarayı'nda 'Peygamberimiz ve Gençlik' konulu konferans verdi. Diyanetin hizmetleri ve amaçlarından söz eden İşleyen, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hizmet imkanlarımız o kadar açıldı ki önümüz, bundan sonra iş bize, size düşüyor. 12 yaşını bitirmeyen çocukların camide Kur'an eğitimi alması yasakken, şimdi 4 yaşından ölünceye kadar her yaş grubuna Kur'an hizmeti veriliyor. İmkanlarımızı seferber edin 4-6 yaş grubuna gelsin çocuklar. 'Bir çocuğun eğitime en müsait olduğu, yani zihninin en çok öğrendiği yaş 3 ila 6 yaş arasıdır' diyorlar. Okul öncesi eğitime onun için devlet çeşitli zorunluluk getiriyor. Çocuklarınızı o yaş grubunda Kur'an kursu şeklinde düzenlenen kreşlerden istifade ettirebilirsiniz. Her caminin yanında mutlaka böyle bir merkez olmalı. 70 yaşında, 80 yaşında ablalarımızın, teyzelerimizin bile geldiği Kur'an kurslarımız var. Sayıları artmalı. Çünkü orada sadece Kur'an-ı Kerim değil, adab-ı muaşeret, iyilik, güzellik, ahlak, edep, doğruluk, adalet ve benzeri güzel şeyler de konuşuluyor. Bunlara ihtiyacımız var" diye konuştu. İl Müftüsü Şaban Kondi ise "Kur'an kurslarımızda, camilerimizde, okullarımızda, gençlik merkezlerimizde heryerde o kutlu nebinin daha iyi anlaşılması ve tanınması için programlar tertip ediyoruz" dedi. Konuşmaların ardından Dr. Burhan İşleyen'e çiçek takdim edildi.

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