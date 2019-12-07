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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Martı: "Geçmişte takılıp kalmış bir gençlik üretmek istemiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 09:27 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, “Gençlik döneminin o enerjisi, heyecanı, özenilesi umut veren kıpır kıpır hali maneviyatla yoğurulmazsa, orada ciddi anlamda problem başlıyor.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Martı: "Geçmişte takılıp kalmış bir gençlik üretmek istemiyoruz"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, “Gençlik döneminin o enerjisi, heyecanı, özenilesi umut veren kıpır kıpır hali maneviyatla yoğurulmazsa, orada ciddi anlamda problem başlıyor. Geçmişte takılıp kalmış bir gençlik üretmek istemiyoruz. Müslüman gençlik dediğimiz, kimliği ve kişiliği sağlıklı şekilde inşa edilmiş gençlik dediğimiz birey ;geçmişte takılıp kalmış bugünün gerçeklerini fark etmeyen gençlik demek değil” dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı son dönemde gençlere yönelik projeleriyle dikkat çekiyor. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, gençler için hayata geçirilen projelere ilişkin konuştu.

“Üniversite öğrencilerimize hizmet vermekte olan 770 kadar manevi rehberimiz var”
2015 yılından bu yana KYK yurtlarında manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulduğunu kaydeden Martı, "Üniversite öğrencilerimize hizmet vermekte olan 770 kadar manevi rehberimiz var. Bu alanı çok önemsiyoruz çünkü; Üniversite öğrencilerinin hayatlarında karşılaştıkları zorluklarla mücadelede maneviyattan destek almaları, dini soru ve sorunlarına profesyonel kişilerden cevap bulabilmeleri açısından KYK’larda yürüttüğümüz rehberlik çalışmalarından çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Liselerde de gençlik kolları oluşturduk çeşitli kültürel sportif faaliyetlerin yanı sıra kitap okuma gurupları, bilgi yarışmaları gibi gençlerin hem kitap okumaya eğilimini artırmak hem de doğru bilgi kaynaklarından bilgi aktarımı sağlamak bizim önceliğimiz" diye konuştu.
Günümüzde gençlerin sırtındaki yükün ağır olduğunu vurgulayan Martı, “Bugün, bu dönemde, bu kadar şartları hızlı değişen bir dünyada; Müslüman bir genç olarak, mümin ahlakıyla ahlaklanmış bir insan olarak, hayata devam etmek ciddi bir sorumluluk. Bu konuda; Peygamber efendimizden, onun ahlakından destek alacaklarına inanıyorum. Aslında günümüz gençlerinin önünde duran en ciddi tehlike maneviyattan tamamen koparak hayatı sadece maddi yönüyle algılamak ve ahirete dair, insanın özüne dair gerçekleri bir kenara bırakmak” dedi.

"Geçmişte takılıp kalmış bir gençlik üretmek istemiyoruz"
Günümüz dünyasının insanı, menfaatini öncelemeye, bencilliğe, isteklerin peşinde koşup aklı bir kenarı bırakmaya, hak peşinde koşup sorumluluklarını unutmaya ve materyalist davranmaya ittiğini belirten Martı, “Gençlik döneminin o enerjisi, heyecanı, özenilesi umut veren kıpır kıpır hali maneviyatla yoğurulmazsa orada ciddi anlamda problem başlıyor. Geçmişte takılıp kalmış bir gençlik üretmek istemiyoruz. Müslüman gençlik dediğimiz, kimliği ve kişiliği sağlıklı şekilde inşa edilmiş gençlik dediğimiz birey geçmişte takılıp kalmış bugünün gerçeklerini fark etmeyen gençlik demek değil. Bugünün de gerçeklerini gören fakat riskleri farkında olan ve daima bir ayağı biz ona sağ ayağı diyoruz Kur’an ve sünnete dayalı olan gençlik. Hayatta önüne çıkacak sorunlara karşı Kur’an ve sünnetten destek alarak yeni çözümler üretebilen gençlik. İnşallah yaptığımız çalışmalar böyle bir gençlik inşasında faydalı oluyor” açıklamasında bulundu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Martı:

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