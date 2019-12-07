Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Martı: "Geçmişte takılıp kalmış bir gençlik üretmek istemiyoruz"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, “Gençlik döneminin o enerjisi, heyecanı, özenilesi umut veren kıpır kıpır hali maneviyatla yoğurulmazsa, orada ciddi anlamda problem başlıyor. Geçmişte takılıp kalmış bir gençlik üretmek istemiyoruz. Müslüman gençlik dediğimiz, kimliği ve kişiliği sağlıklı şekilde inşa edilmiş gençlik dediğimiz birey ;geçmişte takılıp kalmış bugünün gerçeklerini fark etmeyen gençlik demek değil” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı son dönemde gençlere yönelik projeleriyle dikkat çekiyor. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, gençler için hayata geçirilen projelere ilişkin konuştu.

“Üniversite öğrencilerimize hizmet vermekte olan 770 kadar manevi rehberimiz var”

2015 yılından bu yana KYK yurtlarında manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulduğunu kaydeden Martı, "Üniversite öğrencilerimize hizmet vermekte olan 770 kadar manevi rehberimiz var. Bu alanı çok önemsiyoruz çünkü; Üniversite öğrencilerinin hayatlarında karşılaştıkları zorluklarla mücadelede maneviyattan destek almaları, dini soru ve sorunlarına profesyonel kişilerden cevap bulabilmeleri açısından KYK’larda yürüttüğümüz rehberlik çalışmalarından çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Liselerde de gençlik kolları oluşturduk çeşitli kültürel sportif faaliyetlerin yanı sıra kitap okuma gurupları, bilgi yarışmaları gibi gençlerin hem kitap okumaya eğilimini artırmak hem de doğru bilgi kaynaklarından bilgi aktarımı sağlamak bizim önceliğimiz" diye konuştu.

Günümüzde gençlerin sırtındaki yükün ağır olduğunu vurgulayan Martı, “Bugün, bu dönemde, bu kadar şartları hızlı değişen bir dünyada; Müslüman bir genç olarak, mümin ahlakıyla ahlaklanmış bir insan olarak, hayata devam etmek ciddi bir sorumluluk. Bu konuda; Peygamber efendimizden, onun ahlakından destek alacaklarına inanıyorum. Aslında günümüz gençlerinin önünde duran en ciddi tehlike maneviyattan tamamen koparak hayatı sadece maddi yönüyle algılamak ve ahirete dair, insanın özüne dair gerçekleri bir kenara bırakmak” dedi.