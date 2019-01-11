Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun Mersin'de

MERSİN (AA) - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, "Bizler kariyer ve eğitim planlaması yaparken mutlaka küresel farkındalık kazanmaya, yerelde medeniyetimizin dinamiklerini bilmeye ve temsil etmeye, aynı zamanda da iyi bir meslek sahibi olabilmeye gayret etmemiz gerekiyor." dedi.

Argun, Mersin Akdeniz İmam Hatip Okulları Mezunları, Mensupları ve Muhipleri Derneğince (AKİMDER) Mersin Üniversitesi'nde düzenlenen "La Tahzen" başlıklı konferansa katıldı.

Kuran-ı Kerim okunmasının ardından öğrencilere hitap eden Argun, Türkiye'de son 15 yılda büyük bir sosyolojik değişimin yaşandığını, üniversite eğitimin açılan yeni okullarla kitlelere yayıldığını söyledi.

Argun, üniversite mezunları içerisinde güzel meslek sahibi olunmasının bireysel çaba istediğini ifade ederek, "İnsan kalabalığı içerisinde sivrilebilmek, ön plana çıkabilmek için kendinizi çok yönlü yetiştirmek durumundasınız." diye konuştu.

Üniversitelerin kişilere, küresel dünyadaki gelişmeleri öğretmek, medeniyetin öznesi haline gelmek ve meslek sahibi yapmak gibi görevlerinin olduğunu kaydeden Argun, "Bizler, kariyer ve eğitim planlaması yaparken mutlaka küresel farkındalık kazanmaya, yerelde medeniyetimizin dinamiklerini bilmeye ve temsil etmeye, aynı zamanda da iyi bir meslek sahibi olabilmeye gayret etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Argun, dil eğitiminin kariyer ve kişisel gelişimdeki önemine değinerek, öğrencilere birçok dil öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Konferansın devamında, yazar Senai Demirci konuşma yaptı. Demirci, sevilen şiirlerini de seslendirdi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk da konferansa katıldı.

