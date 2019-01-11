HABER

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun Mersin'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 20:37 | Son Güncelleme

Selim Argun: "Bizler kariyer ve eğitim planlaması yaparken mutlaka küresel farkındalık kazanmaya, yerelde medeniyetimizin dinamiklerini bilmeye ve temsil etmeye, aynı zamanda da iyi bir meslek sahibi olabilmeye gayret etmemiz gerekiyor"

MERSİN (AA) - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, "Bizler kariyer ve eğitim planlaması yaparken mutlaka küresel farkındalık kazanmaya, yerelde medeniyetimizin dinamiklerini bilmeye ve temsil etmeye, aynı zamanda da iyi bir meslek sahibi olabilmeye gayret etmemiz gerekiyor." dedi.

Argun, Mersin Akdeniz İmam Hatip Okulları Mezunları, Mensupları ve Muhipleri Derneğince (AKİMDER) Mersin Üniversitesi'nde düzenlenen "La Tahzen" başlıklı konferansa katıldı.

Kuran-ı Kerim okunmasının ardından öğrencilere hitap eden Argun, Türkiye'de son 15 yılda büyük bir sosyolojik değişimin yaşandığını, üniversite eğitimin açılan yeni okullarla kitlelere yayıldığını söyledi.

Argun, üniversite mezunları içerisinde güzel meslek sahibi olunmasının bireysel çaba istediğini ifade ederek, "İnsan kalabalığı içerisinde sivrilebilmek, ön plana çıkabilmek için kendinizi çok yönlü yetiştirmek durumundasınız." diye konuştu.

Üniversitelerin kişilere, küresel dünyadaki gelişmeleri öğretmek, medeniyetin öznesi haline gelmek ve meslek sahibi yapmak gibi görevlerinin olduğunu kaydeden Argun, "Bizler, kariyer ve eğitim planlaması yaparken mutlaka küresel farkındalık kazanmaya, yerelde medeniyetimizin dinamiklerini bilmeye ve temsil etmeye, aynı zamanda da iyi bir meslek sahibi olabilmeye gayret etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Argun, dil eğitiminin kariyer ve kişisel gelişimdeki önemine değinerek, öğrencilere birçok dil öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Konferansın devamında, yazar Senai Demirci konuşma yaptı. Demirci, sevilen şiirlerini de seslendirdi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk da konferansa katıldı.

PARTNERTürk kullanıcıları yoruma boğduTürk kullanıcıları yoruma boğdu
Eyüpsultan'da kullanılmayan bir traktör fabrikasında yangın çıktıEyüpsultan'da kullanılmayan bir traktör fabrikasında yangın çıktı
Birlikte yaşadığı eski eşini öldüren kişi tutuklandıBirlikte yaşadığı eski eşini öldüren kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu’nun oğlundan dikkat çeken paylaşım!

Ekrem İmamoğlu’nun oğlundan dikkat çeken paylaşım!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Kanser tedavisi görüyordu, yaşamını yitirdi! Tabutu birlikte omuzladılar

Kanser tedavisi görüyordu, yaşamını yitirdi! Tabutu birlikte omuzladılar

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Bakan duyurdu: Cezaların iade süreci başladı

Bakan duyurdu: Cezaların iade süreci başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Ücretsiz dağıtıldı

Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Ücretsiz dağıtıldı

Malatya'da dehşet! Ailesini katletti

Av tüfeği dehşeti! Ailesini katletti

Bursa'da 3.8 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Seçime günler kala çok önemli uyarı! Bu kişiler oy kullanamayabilir

Seçime günler kala çok önemli uyarı! Bu kişiler oy kullanamayabilir

Bakan Murat Kurum'un imzasıyla genelge gönderildi! Plastik poşet hamlesi

Bakan'ın imzasıyla genelge gönderildi! Plastik poşet hamlesi

Türk heyeti ABD'ye gidiyor

Türk heyeti ABD'ye gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.