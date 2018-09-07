Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sahih dini bilgiyle milletimizi buluşturduğumuz zaman bazı kötü niyetli yapılara, bazı kötü niyetli örgütlere, bazı kötü niyetli şahıslara, dini istismar ederek kendi menfaati doğrultusunda kullanmaya çalışanlara fırsat vermemiş olacağız." dedi.

Erbaş, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu açılışında yaptığı konuşmada, aile müessesesine verdikleri öneme değinerek, ailenin bir milletin ayakta kalmasını sağlayan önemli bir kurum olduğunu kaydetti.

Toplumun yarısının kadınlardan oluştuğuna değinen Erbaş, şöyle konuştu:

"Aile o kadar önemli ki Hazreti Adem atamız yaratıldığında aile olsun diye Hazreti Havva annemiz yaratıldı. Bir kadın ya da erkek de aile olunması için yeterli değil. Cenab-ı Hak takdir etti, onların çocukları oldu. Her namazımızda aileye dua ediyoruz. Hazreti İbrahim'in ailesine dua ediyoruz. Dolayısıyla kendi ailemize dua etmiş oluyoruz. Her namazda ailemize, aileye dua ediyoruz. Ailenin ayakta kalması için dua ediyoruz. 81 ilimizde 395 noktada büromuz bulunuyor. Vaizlerimiz, Kur'an kursu öğretmenlerimiz hizmet ediyor. Toplumda ailelerimizin yaşamış olduğu pek çok problem, sıkıntı var. Bunları belki kendi aralarında çözebilirler ama bir hocamızın rehberliğinde sıkıntılarını gidermeleri bizim için çok önemli. Aile ve Dini Rehberlik Bürolarının sayısı ne kadar çok artarsa ailelerimizin sıkıntılarını da o kadar azaltmış olacağız."