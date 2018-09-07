Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sahih dini bilgiyle milletimizi buluşturduğumuz zaman bazı kötü niyetli yapılara, bazı kötü niyetli örgütlere, bazı kötü niyetli şahıslara, dini istismar ederek kendi menfaati doğrultusunda kullanmaya çalışanlara fırsat vermemiş olacağız." dedi.
Erbaş, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu açılışında yaptığı konuşmada, aile müessesesine verdikleri öneme değinerek, ailenin bir milletin ayakta kalmasını sağlayan önemli bir kurum olduğunu kaydetti.
Toplumun yarısının kadınlardan oluştuğuna değinen Erbaş, şöyle konuştu:
"Aile o kadar önemli ki Hazreti Adem atamız yaratıldığında aile olsun diye Hazreti Havva annemiz yaratıldı. Bir kadın ya da erkek de aile olunması için yeterli değil. Cenab-ı Hak takdir etti, onların çocukları oldu. Her namazımızda aileye dua ediyoruz. Hazreti İbrahim'in ailesine dua ediyoruz. Dolayısıyla kendi ailemize dua etmiş oluyoruz. Her namazda ailemize, aileye dua ediyoruz. Ailenin ayakta kalması için dua ediyoruz. 81 ilimizde 395 noktada büromuz bulunuyor. Vaizlerimiz, Kur'an kursu öğretmenlerimiz hizmet ediyor. Toplumda ailelerimizin yaşamış olduğu pek çok problem, sıkıntı var. Bunları belki kendi aralarında çözebilirler ama bir hocamızın rehberliğinde sıkıntılarını gidermeleri bizim için çok önemli. Aile ve Dini Rehberlik Bürolarının sayısı ne kadar çok artarsa ailelerimizin sıkıntılarını da o kadar azaltmış olacağız."
Konuşmanın ardından büronun açılışı Erbaş, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ile diğer ilgililer tarafından gerçekleştirildi.
Açılışın ardından Erbaş ve beraberindekiler, İstiklal Mahallesi'nde Türkiye Diyanet Vakfı'na ait Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'na geçti.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, buradaki konuşmasında, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 30 bine yakın öğrenciyi misafir ettiğini söyledi.
Kütahya'da Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:
"İnşallah 100 kadar öğrencimizi daha misafir etmiş olacağız. Türkiye Diyanet Vakfı 21 ilimizde yurtlarıyla üniversite öğrencilerine ev ortamında, sıcak bir yuva ortamında yurt hizmetleri vermektedir. Amacımız her ilimizde bir yurt yapmaktır. Her ilimizde üniversitelerin sayısı artıyor. Bugün itibarıyla 200'ün üzerinde üniversitemiz oldu. Özellikle din eğitimi konusunda yapmış olduğumuz çalışmaları daha da geliştirmemiz gerekiyor. Sahih dini bilgiyle milletimizi buluşturduğumuz zaman bazı kötü niyetli yapılara, bazı kötü niyetli örgütlere, bazı kötü niyetli şahıslara, dini istismar ederek kendi menfaati doğrultusunda kullanmaya çalışanlara fırsat vermemiş olacağız. Bu noktada milletimizden destek bekliyoruz. Gördüğümüz destek bizi mutlu ve memnun ediyor."
Konuşmanın ardından yurdun açılışı yapıldı.
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