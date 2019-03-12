HABER

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 19:54 | Son Güncelleme

"Gönül coğrafyamız sadece Anadolu ile sınırlı olamaz, olmamalı"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gönül coğrafyamız sadece Anadolu ile sınırlı olamaz, olmamalı." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca Din İşleri Yüksek Kurulu Konferans Salonu'nda il müftülerinin katılımıyla düzenlenen "Kardeş Şehir Çalıştayı"na katıldı.

Ali Erbaş, burada yaptığı konuşmada, vatandaşlarca Diyanet İşleri Başkanlığına yapılan hayırların 7 kıtadaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirterek, bu durumun büyük devlet ve millet olmanın işareti olduğunu kaydetti.

Erbaş, "Bizim gönül coğrafyamız sadece Anadolu ile sınırlı olamaz, olmamalı. Ecdadımız bundan 400 sene önce buradan kalkmış Nijerya'ya gitmişler. Afrika'nın ortalarına kadar gitmişler. Kervanlarla o bölgelere yardım götürmüşler. Gittikleri yerlerde cami de yapmışlar." ifadesini kullandı.

Müftülük görevinin ağır bir sorumluluk olduğunu da vurgulayan Ali Erbaş, şunları kaydetti:

"Biz, milletimizin önderleri, rehberleri ve imamlarıyız. Müftü, o ilin manevi mimari ve manevi rehberidir. Geçmişte 'Kardeş Şehir' projesi vesilesiyle güzel çalışmalar yapıldı. Milletimizin umudunu, bizlere olan güvenini hayra dönüştüreceğiz. Kardeş şehirlerdeki cami ve Kur'an kursu gibi yapılan eserlerin yanı sıra oralardan öğrenci getirip okutma noktasında da müftüler katkı sağlamalı ve destek olmalı."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
İstanbul'da son durum! Trafik durduİstanbul'da son durum! Trafik durdu
"Hiç kimse terörle Türkiye'ye diz çöktüremeyecek""Hiç kimse terörle Türkiye'ye diz çöktüremeyecek"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Kardeş Şehir Çalıştayı" Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da trafik yoğunluğu! Durma noktasına geldi

İstanbul'da son durum! Trafik durdu

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşlık verilen Suriyelilerle ilgili açıklama yaptı

Vatandaşlık verilen Suriyeliler konusunda cevap geldi

THY’nin Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararı alındı

THY’den flaş Boeing 737 Max 8 kararı

Samsun'da 23 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş olarak bulundu

'Özür dilerim, hakkınızı helal edin' Yürek burkan olay!

Erzincan'da muhtarlık kavgası ölümle bitti

Seçime kan bulaştı! Aday öldü, 2 kişi yaralandı

Kuzenini işte böyle öldürdü

Kuzenine kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.