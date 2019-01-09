Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Beştepe'de 

ANKARA (DHA) - CUMHURBA\u015eKANI Recep Tayyip Erdo\u011fan, Diyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkan\u0131 Ali Erba\u015f ile beraberindeki heyeti Be\u015ftepe'de kabul etti. G\u00f6r\u00fc\u015fme yakla\u015f\u0131k 70 dk s\u00fcrd\u00fc.\n(FOTO\u011eRAF)\nPARTNERBir kad\u0131n\u0131 seksi yapan \u015fey nedir? \u0130\u015fte en seksi kad\u0131nlar listesiU\u015fak Valisi Kocab\u0131y\u0131k a\u00e7 kalan y\u0131lk\u0131 atlar\u0131n\u0131 unutmad\u0131Elaz\u0131\u011f merkezli silah ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 operasyonu: 13 g\u00f6zalt\u0131
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