Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bursa'da dua programına katıldı:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bursa Ulu Cami'de sabah namazını kıldırdıktan sonra İl Müftülüğünce düzenlenen dua programında vatandaşlara hitap etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, 81 il ve 922 ilçe müftülüğü ile 90 bin cami ve yaklaşık 40 bin Kur'an kursunda çocuklar, gençler ve kadınlara Hazreti Muhammed'in insanlığa kazandırdığı değerleri aktarmaya çalıştıklarını belirten Erbaş, "Peygamber Efendimizin insanlığa kazandırdığı değerlere göre çocuklarımızı yetiştirmeye çalışalım." ifadesini kullandı.

En çok önem verdikleri konulardan birinin, 4-6 yaş grubu Kur'an kursları olduğunu aktaran Erbaş, şöyle devam etti:

"Allah Resulü Efendimiz buyuruyor ki 'Çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara temel dini bilgileri öğretiniz.' Rabbin kim, Peygamberin kim, kitabın ne, kimin ümmetisin, kimin zürriyetindensin? Hatırlayın, daha konuşmaya yeni başladığımız sıralarda hocalarımız, büyüklerimiz bizi böyle yetiştirmedi mi? Onun için dini mübini İslam'a olan bağlılığımız elhamdülillah hep oldu ve kıyamete kadar da olacaktır. Neden? Çünkü küçük yaşta zihinlerimize yerleşen o ilkeler, o değerler ebediyen bizimle beraber gidecek, son nefesimize kadar bizimle beraber olacaktır."