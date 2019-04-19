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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: ”Gençliğe yönelik yayınlarla gençlik hizmetlerimizi taçlandıracağız”

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 12:55 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: ”Gençliğe yönelik yayınlarla gençlik hizmetlerimizi taçlandıracağız”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Gençliğe Yönelik Yayıncılık” başlıklı 7. Dini Yayınlar Kongresi’nin açılışına katıldı. Açılışta konuşma yapan Erbaş, “Gençliğe yönelik yayınlarla gençlik hizmetlerimizi taçlandıracağız” dedi.
İslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) gerçekleşen "Gençliğe Yönelik Yayıncılık” başlıklı 7. Dini Yayınlar Kongresi’nin açılışına eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ile çok sayıda akademisyen katıldı.
Açılışta konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Öncelikle gençlik özelinde yaşadığımız sorunların sebeplerini, etkenlerini, faktörlerini, süreçlerini doğru analizleri ile değerlendirmeye tabi tutmak ve ardından sorunları aşacak çıkış yolları doğru bir yöntem uygulanabilir, sürdürülebilir programlar ve çalışmalar ortaya koymak hayati öneme sahiptir. Buradaki bu program içinde bütün bu alanlara yönelik başlıklar görmek bizi heyecanlandırmakta ve umudumuz artırmaktadır. Buradaki hocalarımızın ilgileri, algıları dijital dünya ve hayatla ilişkileri yapılması gerekenler üzerine sunumları ve yaptıkları çalışmalar rehberlik edecektir” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak şimdiye kadar ortaya koyduğumuz özellikle gençlere yönelik yayın hizmetlerinin bizden beklenen düzey ve yeterlilikte olmadığının farkında olduğumuzun ifade etmek isterim. Bu bağlamda gençlerin anlama, kavrama ve yorumlama becerilerine doğrudan hitap edebilen, onların iç dünyalarına daha çok temas edebilen sıradanlıktan uzak yayınlarla onları buluşturmak bizim için önemli bir sorumluluktur. Basılı ve süreli yayın hizmetlerimiz ile birlikte hemen her türlü eylemini ve ilişkisini teknoloji üzerinde geliştiren bir topluma sahih dini bilgiyi en iyi sunma mecburiyetinde olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Bu sorumluluğu omuzlarımızda hissederek söz konusu kongrenin yayıncılık açısından önemli açılımlar getireceğine dini yayın hizmetinin daha da verimli hale getirilmesine katkı sunacağına yönelik inancımı ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.
Kongrenin bir sürecin devamı olduğunun altını çizen Erbaş, “Bu kongrenin konusunu gençliğe yönelik yayınlar olması gerçekten bir sürecin devamıdır. Malumunuz geçtiğimiz yıl Mevlidi Nebi Haftası’nın temasını Peygamber Efendimiz ve Gençlik olarak belirlemiştik. Yüzlerce belki binlerce konferans, panel ve yayınlar ile gençlerimizi Peygamber Efendimizin yoluna davet ettik. Bu kongrede gençliğe yönelik yayınlarla gençlik hizmetlerimizi taçlandıracağız” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: ”Gençliğe yönelik yayınlarla gençlik hizmetlerimizi taçlandıracağız”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: ”Gençliğe yönelik yayınlarla gençlik hizmetlerimizi taçlandıracağız”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: ”Gençliğe yönelik yayınlarla gençlik hizmetlerimizi taçlandıracağız”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: ”Gençliğe yönelik yayınlarla gençlik hizmetlerimizi taçlandıracağız”

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