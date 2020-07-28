Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'daki sözleri Meclis'in gündeminde

Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerinden söz aldı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Mersin'deki kazada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. "DİYANET İŞLERİ BAŞKANI O MAKAMDA OTURMAMALI, BİR AN ÖNCE İSTİFA ETMELİ" Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki cuma hutbesini anımsatan Türkkan, "Ayasofya'nın camiye dönüşmesine Diyanet İşleri Başkan Ali Erbaş'ın lanet okuması gölge düşürdü. Eğer, Atatürk'e lanet okumak gaflet, dalalet ve hıyanet değilse, bir cehalettir. Atatürk'ün kurtardığı ülkede yaşayarak, kurtardığı İstanbul'a ayak basarak ve kurduğu koltuğa oturarak Atatürk'e lanet okumak densizliktir, hadsizliktir. Diyanet İşleri Başkanı o makamda oturmamalı ve bir an önce istifa etmelidir." diye konuştu. "ATATÜRK'Ü BU TARTIŞAMALARIN GÖBEĞİNE OTURTMAK DOĞRU DEĞİLDİR" MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Mersin'deki kazada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Bülbül, fındık taban fiyatının Karadeniz ve Marmara bölgelerinde büyük bir memnuniyete neden olduğunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle ilk cuma namazının kılındığını anımsatan Bülbül, şunları söyledi: "Ayasofya'nın ibadete açılması bazı odakları rahatsız etmiştir. Yunanistan tarafından yapılan açıklamalar kabul edilebilir değildir. Yunanistan'daki gösterilerde şanlı bayrağımızın yakılması tam bir alçaklıktır. Tarihten ders almayan Yunanistan, boyundan büyük işlere kalkışmaktadır. Bazı çevrelerin Ayasofya üzerinden kin kusmaları planlı bir projenin parçasıdır. İçeride Yunan borusunu öttürmeye çalışanlar da mevcuttur. Ayasofya'nın ibadete açılmasından sonra ortaya çıkan tartışmalar bizim tökezlememizi bekleyenlerin ekmeğine yağ sürmektedir. Ayasofya'daki konuşmaları başka emeller doğrultusunda kullanmak devletimize ve milletimize zarar verecektir. Ayasofya ibadete açılmıştır, siyasete değil. Atatürk'ü bu tartışmaların merkezine oturtmak doğru değildir. Fatih Sultan Mehmet bizim için ne kadar aziz ise Gazi Mustafa Atatürk de o kadar azizdir. Ayasofya tartışmaları etrafında fitne çıkaran ve insanlarımızı fitneye teşvik edenleri kınıyorum."

HDP'Lİ SARUHAN'DAN KORONAVİRÜS UYARISI HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Şırnak gibi illerde koranavirüsün yaygınlaştığına dikkati çekerek, vatandaşları uyardı. Bölgede durumun vahim olduğunu ve iktidarın "umursamaz" davrandığını öne süren Oluç, "Bunun için halka sesleniyorum; zorunlu ihtiyaçlar dışında çarşı ve pazara çıkmamaya dikkat edelim. Bayram ve cenaze ziyaretlerinde mutlaka maske takalım ve mesafeyi koruyalım. Kalabalık bayram ziyaretlerinde bulunmayalım. Kurban etinin dağıtılmasında da herkes dikkatli davranmalı. Düğünler de mümkünse tehlike geçinceye kadar ertelenmeli. Bölgede hava çok sıcak. Zorlansak da vatandaşlarımızdan maskelerini çıkarmamasını rica ediyoruz." dedi. Oluç, Yüksekova'da ciddi bir sussuzluk olduğunu belirterek, bunun halk sağlığını tehlikeye attığını söyledi. Halkın tankerlerle su taşıdığını anlatan Oluç, kayyumların bu sorunu çözmek yerine daha da derinleştirdiğini savundu. Hakkı Saruhan Oluç, sorunu çözmek için İller Bankasından alınan kredinin yerinde kullanılmadığını öne sürerek, paraların nerelere harcandığının açıklanması gerektiğini dile getirdi.

"BU UCUBE YASA TEKLİFİNE KARŞI ÇIKIYORUZ" CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Mersin'deki kazada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Milletvekilliği düşen Enis Berberoğlu'nun davasına değinen Özkoç, Anayasa Mahkemesinin kararı bir an önce açıklamasını beklediklerini söyledi. Sosyal medyaya yönelik teklife ilişkin görüşlerini de dile getiren Özkoç, "Sosyal medya, yasaklarla kontrol edilecek bir yer değildir. Bu yasa teklifi sosyal medyayı bitirecek bir düzenlemedir. İktidar sosyal medyayı kontrol altına almaya çalışıyor. Biz özgürlükleri kısıtlamayı hedefleyen bu ucube yasa teklifine karşı çıkıyoruz." diye konuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Mersin'de kazada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. 24 Temmuz'un, milletin Ayasofya'yla yeniden buluştuğu tarih olduğunu vurgulayan Özkan, Ayasofya'nın ibadete açılmasına milletin büyük bir teveccüh gösterdiğini vurguladı. Yunanistan'da bazı provokatörlerin Türk bayrağını yaktığını belirten Özkan, "Bunları yapanları kınıyor ve lanetliyorum." dedi.